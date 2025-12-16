El campo mexicano proyecta una producción con valor de 1.96 billones de pesos para 2026

El sector agropecuario de México se encamina hacia un año de crecimiento sostenido, de acuerdo con las estimaciones de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA). Las proyecciones para 2026 apuntan a una expansión del sector, tanto en volumen como en valor.

"Para 2026, se proyecta una producción agroalimentaria total de 288.5 millones de toneladas, con un valor económico de 1.96 billones de pesos, lo que representa un crecimiento anual de 2.4% en volumen y 2.8% en valor respecto a 2025," destacó Juan Carlos Anaya, director general de Grupo de Consultores de Mercados Agrícolas.

El segmento pecuario se consolida como el principal motor de valor, con una proyección de alcanzar 1.01 billones de pesos, un salto significativo del 21.3%, impulsado por la fortaleza del mercado interno, a pesar de los desafíos sanitarios. La producción pecuaria en volumen se mantendría estable en 26.04 millones de toneladas, con un crecimiento del 0.9%.

Por su parte, el subsector de granos y oleaginosas, que enfrenta retos estructurales de autosuficiencia, mostraría un repunte notable en 2026. Se estima que su producción crecerá un 9.8% hasta 37.9 millones de toneladas, con un valor que podría dispararse un 20.4% para situarse en 278.7 mil millones de pesos, gracias en gran medida al impulso del maíz.

En la esfera de la exportación, el sector hortofrutícola proyecta un crecimiento moderado pero firme. El volumen de producción alcanzaría los 44.63 millones de toneladas, con un aumento del 1.8%, mientras que el valor económico se incrementaría en un 7.0%, llegando a 569.4 mil millones de pesos. No obstante, este subsector deberá sortear la pérdida de competitividad cambiaria que afecta a las exportaciones en general.

El rubro agroindustrial proyecta una producción de 55.40 millones de toneladas (+2.3%) y un valor de 116.7 mil millones de pesos (+3.0%), en tanto que la producción de forrajes, vital para la cadena pecuaria, se estima en 125.96 millones de toneladas (+2.0%) con un valor de 165.4 mil millones de pesos (+3.1%).

Sin embargo, el panorama no está exento de obstáculos. El director de GCMA advirtió que: “el año 2026 se perfila como un periodo retador para el sector agropecuario mexicano, tanto por factores de mercado como por el entorno institucional y comercial".

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los altos costos de producción y factores como la inseguridad en zonas rurales se perfilan como elementos de incertidumbre que condicionarán el desempeño del campo mexicano en el mediano plazo.