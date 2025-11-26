Informalidad repunta en el tercer trimestre del año, alcanza su nivel más alto en tres años

En el tercer trimestre la tasa de informalidad alcanzó un nivel de 55.4% de la población ocupada, el dato más alto desde el mimo trimestre del 2022, cuando se ubicó en 55.6%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La informalidad reportada en el periodo julio-septiembre de este año, implica un repunte trimestral 0.6 punto porcentual, e hila dos trimestres con crecimiento. En lo que va del año, el indicador reporta un incremento de casi un punto porcentual.

Desde el tercer trimestre del 2023, la tasa de trabajo informal no rebasaba el umbral de 55%, el año pasado el indicador mostró una ligera reducción, pero en 2025 esa tendencia se revirtió.

“Vemos un evidente deterioro en el mercado laboral, no sólo por el incremento en la tasa de desempleo, también por algo preocupante, por la informalidad. Hay personas que se han incorporado al mercado de trabajo, posiblemente por la caída en las remesas, pero desafortunadamente, muchos de los que han encontrado un trabajo lo ha hecho en la informalidad”, dice Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al tercer trimestre, la informalidad laboral abarca a 32.9 millones de personas, esto representa un crecimiento trimestral de 400,000 ocupados y un aumento anual de 465,887 puestos.

“La mayor proporción de empleos informales refleja debilidades estructurales y coyunturales del mercado laboral. Señala que la creación de empleos formales es insuficiente para absorber a la población que se incorpora al mercado de trabajo y también sugiere un entorno de menor confianza empresarial, así como contrataciones por periodos acotados, ante la desaceleración económica”, opina Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

La edad y el género influyen de manera significativa en la posibilidad de ocuparse en la informalidad. Los jóvenes de 15 a 24 años (68.5%), los adultos mayores de 65 años (77.5%) y las mujeres (55.9%) registran niveles superiores al promedio.

El fortalecimiento de la informalidad laboral ha estado acompañado de una debilidad del empleo formal. La formalidad eliminó 308,481 plazas en el tercer trimestre en comparación con el periodo previo, y se redujo en 460,687 puestos en un corte de 12 meses.

“Es un reflejo de que aún se perciben bajos salarios, ausencia de prestaciones y menor acceso a seguridad social. En conjunto, la informalidad creciente confirma un mercado laboral vulnerable, en línea con el menor dinamismo económico observado durante 2025”, apunta Janneth Quiroz.

También hay una relación entre la formalidad del trabajo y el nivel salarial. Entre los ocupados en el sector formal, sólo 22.2% se ubica en el renglón de hasta un salario mínimo como ingreso, pero entre las personas ocupadas en la informalidad, ese universo es de 52.8%; es decir, casi el doble.

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, los más informales

Si bien la tasa de informalidad general es de 55.4%, hay estados que rebasan por mucho ese umbral. De acuerdo con el análisis de ManpowerGroup sobre la ENOE, Oaxaca (80.1 %), Guerrero (77.2 %) y Chiapas (77.0 %) son las entidades con los niveles más altos de informalidad laboral, todos ubicados en la zona sureste del país.

En el otro extremo están los estados del norte, Coahuila (33.3 %), Nuevo León (34.2 %) y Chihuahua (36.5 %) tienen las tasas de trabajo informal más bajas del país.

“Los contrastes regionales, entre las tasas de informalidad de las diferentes entidades federativas evidencian la desigualdad de oportunidades laborales en el país. Atender los territorios donde el fenómeno es más agudo, para mejorar las condiciones laborales y fortalecer la competitividad nacional, necesita volverse prioritario”, afirma Fernando Bermúdez Pire, director de Relaciones Corporativas de ManpowerGroup.