México buscará eliminar aranceles y reforzar reglas de origen en revisión del T-MEC: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el gobierno mexicano llegará a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con la prioridad de eliminar aranceles impuestos por Estados Unidos a productos que cumplen con las reglas del acuerdo, particularmente en sectores como el automotriz, el acero y el aluminio.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la primera mandataria señaló que la postura del gobierno mexicano es que las tarifas comerciales entre ambos países no deberían existir cuando se cumplen las reglas de origen establecidas en el tratado.

La titular del Ejecutivo federal precisó que estas posiciones han sido planteadas tanto en conversaciones directas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como en las mesas de trabajo entre funcionarios de ambos gobiernos.

Reglas de origen y cadenas de suministro

Según mencionó, Estados Unidos ha insistido en dos temas principales dentro de las discusiones:

El cumplimiento de las reglas de origen

El fortalecimiento de las cadenas de suministro en América del Norte

Sheinbaum Pardo explicó que las reglas de origen implican que los productos fabricados en México contengan principalmente componentes producidos en la región. “En eso estamos de acuerdo en esencia”, señaló, al tiempo que indicó que México también coincide en la necesidad de garantizar cadenas de suministro más sólidas en el bloque comercial.

Añadió que existe comunicación permanente entre los gobiernos de ambos países a través de los equipos económicos, incluido el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, y funcionarios estadounidenses responsables de comercio y finanzas.

Apoyo a productores de maíz

En otro tema vinculado al sector agropecuario y al comercio internacional, la presidenta explicó que su gobierno mantiene mesas de trabajo con productores agrícolas para fortalecer la producción nacional de maíz frente a los subsidios que otorga Estados Unidos a su sector agropecuario.

Detalló que existen estrategias diferenciadas para tres tipos de productores: pequeños agricultores de menos de cinco hectáreas, principalmente en el sur y sureste; productores medianos con parcelas de hasta 20 o 30 hectáreas; y grandes productores con extensiones superiores a 50 hectáreas.

Para los pequeños agricultores se mantiene el programa “Producción para el Bienestar” y el esquema de fertilizantes gratuitos, además de iniciativas para fortalecer la producción de maíz nativo y generar valor agregado mediante la elaboración de productos derivados.