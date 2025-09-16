BBVA, Banorte y Santander, los de mayor participación en crédito a empresas

BBVA, Banorte y Santander, son los bancos que tienen el mayor saldo de cartera de crédito destinado a las empresas en México, incluidas las micro, pequeñas y medianas (mipymes).

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) refieren que a julio pasado, el saldo del portafolio de empresas del total de la banca mexicana, rebasó los 3.64 billones de pesos.

A esa fecha, se contabilizaban poco más de 1.4 millones de créditos y casi 280,000 acreditados en este segmento.

De ese total, la filial mexicana del español BBVA se ubicó como el principal otorgante de crédito a las empresas con un saldo de 845,457 millones de pesos, alrededor de una cuarta parte del total del financiamiento.

A este le siguieron Banorte con un saldo de 454,627 millones de pesos, y Santander con 389,695 millones.

De esta manera, estos tres bancos sumaron casi 1.69 billones de pesos de crédito a las empresas a julio de este año, lo que representa alrededor de la mitad de la totalidad del saldo.

Después estuvieron Inbursa, con un saldo de crédito a las empresas por 284,958 millones de pesos; HSBC con 222,708 millones y BanBajío con 214,747 millones.

Así, estos seis bancos sumaron un saldo de poco más de 2.4 billones de pesos en cartera de crédito a empresas.

En el caso de BBVA tenía, a julio pasado, 140,785 acreditados y poco más de un millón de créditos en este sector.

Buscan más crédito para mipymes

El actual gobierno, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, ha planteado que se incremente el crédito formal a las mipymes, a lo cual la banca ha respondido y ya se ha firmado un acuerdo para que hacia el 2030, 30% de las mipymes tengan acceso a financiamiento formal.

Las mesas de trabajo para este programa ya han iniciado.

Y es que el crédito a las empresas más pequeñas del país sigue en niveles bajos. De acuerdo con cifras de la CNBV de los 3.64 billones de pesos que sumó la cartera de crédito a empresas al cierre de julio pasado, 2.7 billones fueron para compañías grandes; mientras que solo alrededor de una quinta parte, 517,958 millones, para las mipymes.

En el sector de las empresas más pequeñas, también lideraban con crédito, dentro del sector bancario, BBVA, Banorte y Santander, los cuales, de acuerdo con la información del regulador, sumaron 178,216 millones, 72,597 millones y 63,318 millones de pesos, respectivamente.

En el cuarto sitio, dentro de este segmento, se ubicó BanBajío con 43,632 millones de pesos.

De acuerdo con la información de la comisión bancaria, en el segmento de empresas grandes, había, al cierre de julio, 13,132 acreditados y un total de 904,204 créditos; mientras que en las mipymes la proporción fue de 268,235 y 509,295, respectivamente.