Gobierno anuncia inversión superior a 397,000 millones de pesos en carreteras y autopistas

El gobierno federal presentó el programa de inversión carretera para 2026 y los próximos años, que contempla esquemas de participación privada y una inversión conjunta estimada en más de 397,000 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, destacó que el programa no sólo busca mejorar la conectividad y la seguridad vial, sino también reducir tiempos de traslado, fortalecer el comercio exterior y generar empleo.

El titular de Banobras explicó que, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se desarrollarán 18 proyectos bajo dos esquemas:

11 bajo el modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO)

7 mediante inversión mixta, además de cinco más en análisis

Tan sólo en estos proyectos —sin contar los adicionales de la SICT— se estima una inversión superior a 150,000 millones de pesos, la generación de 177,000 empleos directos y 142,000 indirectos, así como la construcción o modernización de más de 1,450 kilómetros en 11 estados, entre ellos Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

Mendoza subrayó que ambos esquemas son autofinanciables y no implican cesión de concesiones al sector privado. En el modelo CMRO, la concesión permanece en el Estado y el privado participa mediante contratos de corto o mediano plazo sujetos a estándares de desempeño. En el esquema de inversión mixta, el gobierno mantiene la mayoría accionaria —por ejemplo 51%— y comparte riesgos y beneficios con inversionistas.

Avances en infraestructura prioritaria

Por su parte, el secretario Esteva Medina informó que en lo que va de la administración se han invertido 113,000 millones de pesos en ejes prioritarios, con casi 2,500 kilómetros concluidos.

En 2026 se contemplan nuevos tramos en Guerrero y Puebla —112 kilómetros en total— con una inversión de 3,148 millones de pesos, así como obras en Hidalgo y San Luis Potosí, y el avance de proyectos como Macuspana–Escárcega y Salina Cruz–Zihuatanejo.

Para Ciudad Valles–Tampico se prevé una inversión cercana a 7,600 millones de pesos entre 2026 y 2029, mientras que diversas obras en Oaxaca, Estado de México y Sonora arrancarán o continuarán en marzo y abril.

Puentes y distribuidores viales

En materia de puentes, se reportaron obras concluidas como el Pérez Escobosa en Mazatlán y avances en estructuras como el Nichupté, el distribuidor Santa Ana–Chiautempan en Tlaxcala y el acceso al puerto de Veracruz.

Asimismo, continúan proyectos en Colima, Morelos, Nayarit y Querétaro, varios de ellos derivados de daños por fenómenos naturales o para mejorar la conectividad urbana y portuaria.