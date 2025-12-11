Costo de la canasta básica aumentó en noviembre; se necesitaron 2,462 pesos para una canasta alimentaria

El costo de la canasta básica alimentaria aumentó en noviembre, incluso con la temporada de descuentos que empezó en dicho mes. El incremento se observó tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, de acuerdo con las Líneas de Pobreza que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En noviembre, en la zona urbana se necesitaron 2,462 pesos para cubrir una canasta básica alimentaria. Esto representó un incremento anual de 4.39 % - mayor a la inflación de 3.80% reportada en el mes - y de apenas 0.5% en comparación con el mes previo.

En el caso de la zona rural, en noviembre pasado se necesitaron 1,854 pesos para acceder a la canasta básica alimentaria, un incremento anual de 3.08 % - por abajo de la inflación del mes – y un aumento de 0.5% en comparación con octubre.

De esta manera, el incremento de la canasta alimentaria fue mayor en las zonas urbanas, las cuales a su vez tienen una mayor cantidad de ingresos en comparación con las zonas rurales, donde tienen menores ingresos y a veces se carece de servicios e infraestructura o bien, son limitados.

Consumo fuera del hogar y bistec, lo que más se encareció

Dentro del informe del Inegi se observó que el motivo detrás del incremento de la canasta alimentaria se debió, tanto en las zonas urbanas como rurales, al precio del consumo fuera del hogar así como del bistec de res.

En las zonas rurales, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fueron la mayor presión. Esta acción tuvo un costo mensual de 414.59 pesos en noviembre.

Le siguió el bistec de res, con un precio mensual de 109.79 pesos, así como de la molida de res, que en noviembre costó 64.42 pesos.

En tanto, en el ámbito urbano, se gastaron 760.81 pesos en el consumo fuera del hogar, mientras que en el bistec de res 127.91 pesos y, en la leche pasteurizada, 156.13 pesos.

Líneas de pobreza por ingresos

Por otro lado, el Inegi también informó sobre las Líneas de Pobreza por Ingresos, las cuales consideran los valores monetarios tanto de la canasta alimentaria como no alimentaria.

“Los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) —consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria y la no alimentaria— fueron de 3.5% en el ámbito rural y 3.9% en el urbano. El incremento en el ámbito rural fue menor a la inflación general anual (3.8%) y en el ámbito urbano fue superior. La variación de las LPI respecto al mismo mes del año anterior disminuyó 1.0 puntos porcentuales tanto en el ámbito rural como en el urbano (4.6 y 4.9%, respectivamente)”, señaló el Inegi.

Agregó que los productos que más contribuyeron al cambio en las líneas de pobreza fueron los de las canastas alimentarias, tanto en el ámbito urbano como en el rural. La incidencia, de acuerdo con el Inegi, fue mayor en las zonas urbanas.

En el caso de la canasta no alimentaria, en el entorno rural hubo una mayor incidencia de los rubros de cuidados personales y transporte público, en tanto, en las zonas urbanas destacaron los de educación, cultura y recreación, así como de cuidados personales.

De esta manera, en el ámbito rural la canasta alimentaria se encareció en 3.1%, mientras que los precios de los cuidados personales lo hicieron en 6.9% y el transporte público - la principal manera de movilización en estas zonas – registró un incremento de 6.2 por ciento.

Por su parte, en el ámbito urbano, los productos de la canasta alimentaria se encarecieron en 4.4% anual, mientras que el rubro de educación, cultura y recreación 5.7% y los cuidados personales en 7.0 por ciento.

