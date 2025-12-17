Buscar
El Economista
Sector Financiero

Lectura 1:00 min

Banxico seguirá llevando la tasa a terreno neutral en la última decisión del 2025: Encuesta Citi

La media de las expectativas de inflación para el cierre de 2025 indica una variación anual de 3.95% que incorpora una segunda corrección quincenal al alza.

main image

Banco de México. Foto EE:ARchivo

Yolanda Morales

El consenso del mercado anticipa un recorte de 25 puntos en la tasa para la última decisión monetaria del año por parte del Banco de México (Banxico), que, al materializarse, la llevaría a un nivel de 7%, según los resultados de la última encuesta de 2025 de Citi.

Para el cierre del 2026 sostuvieron sin cambio su pronóstico de que el banco central seguirá adentrándose en el terreno de la neutralidad al llevar la tasa a un nivel de 6.50 por ciento.

Te puede interesar

La media de las expectativas de inflación para el cierre de 2025 indica una variación anual de 3.95% que incorpora una segunda corrección quincenal al alza, que contrasta con el 3.91% proyectado en enero por ellos mismos

(Nota en desarrollo...)

Temas relacionados

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete