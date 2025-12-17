Banxico seguirá llevando la tasa a terreno neutral en la última decisión del 2025: Encuesta Citi

El consenso del mercado anticipa un recorte de 25 puntos en la tasa para la última decisión monetaria del año por parte del Banco de México (Banxico), que, al materializarse, la llevaría a un nivel de 7%, según los resultados de la última encuesta de 2025 de Citi.

Para el cierre del 2026 sostuvieron sin cambio su pronóstico de que el banco central seguirá adentrándose en el terreno de la neutralidad al llevar la tasa a un nivel de 6.50 por ciento.

La media de las expectativas de inflación para el cierre de 2025 indica una variación anual de 3.95% que incorpora una segunda corrección quincenal al alza, que contrasta con el 3.91% proyectado en enero por ellos mismos

(Nota en desarrollo...)