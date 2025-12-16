Afores piden certidumbre regulatoria para invertir más en infraestructura

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tienen interés por participar en proyectos de infraestructura en México, pero su mayor participación depende de la certidumbre regulatoria.

Guillermo Zamarripa, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), explicó que actualmente la infraestructura representa 7% del total de las inversiones del sector. Si bien existe apetito por incrementar esta participación, el entorno institucional aún presenta obstáculos que limitan el despliegue de recursos.

Zamarripa apuntó que, aunque el gobierno federal ha manifestado su intención de dejar atrás el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), tampoco se ha definido un nuevo marco legal robusto que permita impulsar inversiones mixtas.

“Sabemos que la industria de la construcción no está en contra de este cambio general de visión de cómo deben darse las inversiones público-privadas. Pero debe haber reglas muy claras. Si hay incertidumbre y dudas, no se invierte. Es importante que existan reglas del juego claras en este nuevo entorno”, comentó.

Sectores estratégicos

El presidente ejecutivo de Amafore refirió que, del total invertido por las Afores en infraestructura, aproximadamente una tercera parte corresponde a esquemas de financiamiento vía deuda, mientras que el resto se canaliza a estructuras donde los fondos participan como socios en los proyectos.

Uno de los ejemplos más recientes de inversión bajo esquemas distintos a las APP es la operación de las plantas de Iberdrola, donde las Afores participaron como socios del gobierno mediante acuerdos contractuales específicos.

“La más reciente operación fue la de las plantas de Iberdrola el año pasado, en donde somos socios del gobierno. Lo que esperamos es que las condiciones se vayan dando para que sigamos participando en los próximos años”, dijo Zamarripa.

Para la Amafore, el sector eléctrico destaca como uno de los más atractivos dentro del universo de infraestructura, debido al déficit de equipamiento para generación y suministro de energía, especialmente ante la llegada de nuevas empresas que buscan instalarse en México.

Buscan destrabar proyectos

En este contexto, Zamarripa destacó la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, cuyo objetivo es crear un marco jurídico que facilite las inversiones mixtas.

“El propósito es ampliar las disposiciones de la ley en materia de la industria eléctrica, pero centrada también en infraestructura para el Bienestar. La evaluación que hemos hecho nos indica que es posible superar las limitaciones de las APP, con una legislación con caracteres excepcionales para no estar sujetas a adquisiciones o a la legislación en materia de obras”, declaró el diputado.

Según la Amafore, al cierre del 2025, las Afores administran recursos equivalentes a 23% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y se prevé que esta proporción alcance 50% en los próximos 25 años. Se trata de una masa de ahorro relevante que, por disposición legal, debe invertirse en México.

“Del flujo que llegue (en el 2026) sería bueno que 8% se vaya a infraestructura. Como industria, debemos mantener portafolios bien diversificados, el reto de la inversión en infraestructura es tener buenos proyectos, que sean rentables para que se mantenga el mix del portafolio y si acaso crecer un par de puntos el próximo año”, refirió Zamarripa.