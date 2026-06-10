Vivienda vertical, una respuesta al desafío ambiental de las ciudades

Las ciudades enfrentan retos para disminuir la huella ambiental de los edificios y contener la expansión urbana descontrolada que obliga a recorrer mayores distancias, incrementa el uso del automóvil y eleva las emisiones contaminantes. Ante este escenario, la vivienda vertical se perfila como una alternativa para avanzar hacia modelos urbanos más sostenibles.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, especialistas en desarrollo inmobiliario coinciden en que la verticalización ordenada y la cercanía entre vivienda, empleo, servicios y transporte serán factores determinantes para construir ciudades con menor impacto ambiental.

De acuerdo con el más reciente Global Status Report for Buildings and Construction del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los edificios y la industria de la construcción consumen actualmente 32% de la energía mundial y son responsables del 34% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2).

Estas cifras colocan al sector inmobiliario y de la construcción entre los actores clave para el cumplimiento de las metas climáticas internacionales.

En este contexto, Ingrid Acebo, directora de Proyecto de University Tower®, consideró que la verticalización bien planificada y la conectividad urbana forman parte de una discusión indispensable para el futuro ambiental de las grandes metrópolis.

“En un momento en el que las ciudades concentran más del 55% de la población mundial, la sostenibilidad exige una visión integral que combine innovación constructiva, eficiencia en el uso de recursos y planeación urbana inteligente.”, dijo Acebo.

Ciudades compactas

Diversos organismos internacionales han advertido que la construcción sostenible debe contemplar todo el ciclo de vida de los edificios, desde su diseño y operación hasta el aprovechamiento eficiente de recursos como agua y energía.

Además, la planeación urbana desempeña un papel fundamental para reducir las emisiones asociadas al transporte y optimizar el uso de la infraestructura existente.

Bajo esta perspectiva, los desarrollos verticales ubicados en corredores urbanos consolidados representan una alternativa para limitar la dispersión de las ciudades, aprovechar de forma más eficiente el suelo disponible y acercar a las personas a los servicios que utilizan diariamente.

Acebo explicó que la sostenibilidad urbana no depende únicamente de los materiales o de los sistemas constructivos, sino también de la manera en que se diseñan y organizan las ciudades: “La ciudad del futuro debe ser más eficiente, compacta y cercana para quienes la habitan”, añadió.

Este tipo de estrategias reflejan la creciente importancia de integrar criterios de sostenibilidad tanto en la construcción de edificios como en la planeación de ciudades más compactas, conectadas y resilientes frente a los desafíos ambientales.