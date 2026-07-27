Bolsa mexicana avanza con fuerza; acciones de Coca-Cola FEMSA suben por reporte trimestral

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias las negociaciones de este lunes. Los índices locales subieron apoyados por un mayor apetito por riesgo en los mercados, tras el anuncio de una tregua para pausar los ataques entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.17% a 67,157.91 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 1.24% a 1,358.39 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con avances. Destacó el comportamiento de Coca-Cola FEMSA, con una mejora de 5.73% a 189.68 pesos, seguido por el de FEMSA, que registró un avance de 4.05% a 231.01 pesos.

El sentimiento del mercado fue favorecido por el anuncio de una tregua el fin de semana entre Estados Unidos e Irán que redujo los precios del petróleo. El crudo referencia estadounidense WTI perdía más de 9%, impulsando la demanda por los activos de riesgo.

El avance en las acciones de Coca-Cola FEMSA se presentó después de que la compañía dio a conocer un aumento de 4.7% en los ingresos del trimestre y uno de 16.90% en su utilidad neta mayoritaria. Mientras tanto, FEMSA subió en espera de su reporte, mañana.