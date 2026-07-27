Irán advierte a EU que bloqueo "no quedará sin respuesta" tras abordaje de petroleros 

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, advirtió este lunes a Estados Unidos de que su bloqueo naval impuesto tendrá una respuesta, tras denunciar el abordaje de embarcaciones iraníes, incluidos petroleros, en sus aguas territoriales.

"Un acto de bloqueo constituye una escalada de la guerra. En una continuación de su malicia y de la inseguridad que genera en la región, y tras la imposición de un bloqueo marítimo ilegal contra Irán, Estados Unidos ha amenazado, durante los últimos tres días, a buques comerciales y petroleros iraníes en las aguas costeras y territoriales de nuestro país", denunció en un comunicado difundido por la cadena de televisión iraní IRIB.

El Ejército iraní consideró estos hechos como "una escalada de la guerra" en Oriente Próximo y avisó a Washignton de que obtendrá una respuesta. "Tal y como han demostrado las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán sobre el terreno, cualquier amenaza o acto de agresión por parte del ejército terrorista de ese país no quedará sin respuesta y será contrarrestado", aseguró.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio, algo rechazado por Teherán, que denunció violaciones de alto el fuego y respondió con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.