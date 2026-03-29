¡Cuidado con tu aire acondicionado! Anticiparse al calor reduce fallas y gastos

La primavera no sólo marca el cambio de estación, también abre una oportunidad para preparar los sistemas de aire acondicionado del hogar antes de que el calor se vuelva protagonista.

Este factor cobra relevancia ante una temporada de calor que, este 2026, inició en marzo y se extenderá por al menos siete meses, con previsiones de temperaturas intensas hasta octubre.

En distintas regiones del país, especialmente en el norte, noroeste, Pacífico y sureste, los termómetros podrían superar los 40 y alcanzar hasta los 45 grados centígrados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese escenario, dejar el mantenimiento para después implica asumir riesgos innecesarios. Mientras que preparar el equipo con anticipación permite enfrentar las altas temperaturas con mayor tranquilidad y sin interrupciones.

“Más allá de una recomendación estacional, hacerlo en primavera permite anticiparse a fallas y optimizar el desempeño del equipo”, comentó Enrique Tello, director general de Trane México.

Eficiencia reflejada en el recibo de luz

Los sistemas de aire acondicionado concentran alrededor del 19% de la energía en una vivienda, equivalente a cerca de 254,000 millones de kilowatts-hora (kWh), según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Sin embargo, un equipo limpio y en buen funcionamiento no solo enfría mejor, también lo hace con menor esfuerzo. Esa diferencia, aunque puede parecer imperceptible en el día a día, se acumula con el paso de las semanas y se refleja en el recibo de electricidad.

Además, una inspección preventiva reduce la probabilidad de apagones inesperados, reparaciones de último momento y gastos que no estaban contemplados.

“Posponer la revisión incrementa el riesgo de operar con ineficiencias que, acumuladas durante todo el verano, se pueden ver reflejadas directamente en el recibo de luz”, aseguró Tello.

Confort y menos preocupaciones

Cuando el aire acondicionado ya forma parte de la rutina diaria, su buen desempeño deja de ser un lujo. Revisarlo en primavera permite asegurar un ambiente fresco, estable y sin sobresaltos en los meses más calurosos. Entre los beneficios más visibles destacan:

Mayor eficiencia energética .

Confort.

Mayor durabilidad del sistema.

Prevención de emergencias en temporada de calor.

Este es un buen momento para poner atención a cómo se siente el espacio: si el aire no se distribuye de forma pareja, si hay zonas más cálidas que otras o si el equipo hace más ruido del habitual. Esas señales, aunque sutiles, pueden indicar que algo no está funcionando como debería.