Día Mundial del Medio Ambiente 2026: ¿Cuáles son los desafíos en México?

Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1973 para promover acciones que permitan enfrentar la crisis climática, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En México, esta efeméride ocurre en un contexto marcado por diversos desafíos ambientales que impactan tanto a los ecosistemas como a la calidad de vida de millones de personas.

Retos del medio ambiente

Uno de los principales problemas ambientales del país es el acceso al agua. En México, cerca del 66% del territorio nacional presentan algún grado de estrés hídrico, es decir, la demanda de agua supera o se acerca peligrosamente a la disponibilidad del recurso, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esta situación afecta especialmente a regiones del norte y centro del país, donde las sequías han sido más frecuentes e intensas durante los últimos años.

La calidad del aire también representa un reto importante. Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica continúa siendo uno de los principales riesgos ambientales para la salud. En México, zonas metropolitanas como el Valle de México, Guadalajara y Monterrey registran periódicamente concentraciones elevadas de partículas contaminantes y ozono, factores asociados con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La pérdida de cobertura forestal es otro de los desafíos que enfrenta el país. México pierde decenas de miles de hectáreas de vegetación cada año debido al cambio de uso de suelo, la expansión agrícola, la urbanización y los incendios forestales, según información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Sólo durante la temporada de incendios del año pasado y antepasado se registraron miles de siniestros que afectaron cientos de miles de hectáreas en distintas entidades del país.

A pesar de ello, México se encuentra entre las naciones con mayor riqueza biológica del mundo. El país alberga entre el 10% y el 12% de las especies conocidas a nivel global, lo que lo convierte en uno de los países megadiversos del planeta. Pese a ello, poco más de 500 especies animles están en peligro de extinción, y si se considera a la flora el riesgo asciende hasta 8,000 especies, según investigaciones de la UNAM.

Algunas de estas especies se encuentan amenazadas por la pérdida de hábitat, el tráfico ilegal y los efectos del cambio climático.

El manejo de residuos constituye otro desafío creciente. La Secretaría de Medio Ambiente estima que en México se generan más de 120,000 toneladas de residuos sólidos urbanos cada día. Esto equivale a más de 40 millones de toneladas al año. Una parte importante de estos desechos termina en rellenos sanitarios con capacidad limitada o en tiraderos a cielo abierto, generando impactos sobre el suelo, el agua y la salud pública.

Los plásticos de un solo uso continúan siendo una fuente significativa de contaminación. Diversos estudios señalan que una gran cantidad de residuos plásticos termina en ríos, lagos y costas mexicanas, afectando a especies marinas y ecosistemas costeros. Ante este panorama, varios estados han implementado restricciones al uso de bolsas, popotes y otros productos desechables.

Por otro lado, México también enfrenta las consecuencias del cambio climático. El país ha experimentado un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como olas de calor, sequías prolongadas, huracanes e inundaciones.

De acuerdo con especialistas del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), América Latina se encuentra entre las regiones más vulnerables a los impactos climáticos, particularmente en materia de recursos hídricos y seguridad alimentaria.

Frente a estos desafíos, expertos coinciden en que la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles requerirá acciones coordinadas entre gobiernos, empresas y ciudadanía. La protección de los recursos naturales, la reducción de emisiones contaminantes, la gestión adecuada de residuos y el uso eficiente del agua forman parte de las medidas consideradas prioritarias.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la situación de México refleja tanto la magnitud de los retos ambientales actuales como la importancia de fortalecer políticas y acciones que permitan preservar los ecosistemas y garantizar el bienestar de las futuras generaciones.