Energías renovables, el motor para dignificar y rescatar al campo mexicano

La población que habita en el campo mexicano cayó de manera drástica del 55% en la década de los 50's a tan solo el 18% en el 2020. Ante este escenario, las proyecciones indican que la tendencia continuará a la baja y para el año 2040 solo el 13% de las y los mexicanos vivirá en zonas rurales.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Edgar Moreno, director de Entorno a Ti, señaló que la sociedad y el discurso público han normalizado la migración constante de las zonas rurales a las urbanas, a pesar de que las presiones estructurales son cada vez más graves. El especialista explicó que el principal motivo de este abandono laboral y demográfico es que "los jóvenes ya no se quieren quedar en el campo mexicano, debido a que no encuentran alternativas económicas ni oportunidades que les permitan desarrollarse de manera digna".

Como parte de la transición energética, el directivo planteó la necesidad de vincular el desarrollo de las energías renovables con las comunidades rurales y ejidales de México. Desde su perspectiva, las tecnologías eólica y solar no deben verse únicamente como un instrumento ambiental, sino como un sistema de ingreso y empleo alternativo para la juventud, capaz de fortalecer el tejido social.

Durante el foro coorganizado con el Senado de la República, cuyo objetivo fue permitir que las autoridades escuchen directamente a los actores rurales, Moreno advirtió que la viabilidad de los proyectos depende de la inclusión. Al respecto, afirmó que "muchos proyectos de energía mortal o renovable han fracasado o han sido rechazados por implementarse a espaldas de las comunidades o con mecanismos de negociación injustos".

El director de Entorno a Ti concluyó que "el desarrollo renovable no es sostenible si no genera beneficios económicos que dignifiquen la vida en el campo". Asimismo, precisó que cuando los ejidatarios cuentan con la información suficiente y herramientas para defender sus derechos, se transforman en aliados estratégicos de los proyectos, por lo que destacó la importancia de llevar la experiencia comunitaria lograda en Coahuila hacia la política energética y el marco normativo federal.