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El Economista
Geopolítica

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Nicaragua aplaza a septiembre la aprobación de reforma para excluir a opositores de las elecciones

Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional que busca excluir de las elecciones a los partidos opositores, una medida que provocó amplio rechazo internacional, anunció este lunes la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y "copresidenta" de Nicaragua.Reuters

AFP

Nicaragua aplazó hasta septiembre la aprobación de una reforma constitucional que busca excluir de las elecciones a los partidos opositores, una medida que provocó amplio rechazo internacional, anunció este lunes la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo.

La Asamblea Nacional y autoridades electorales -controladas por el gobierno- preparan las leyes solicitadas por el mandatario Daniel Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" y "golpistas" al servicio de Estados Unidos, como suele referirse a sus adversarios.

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La votación del proyecto estaba prevista originalmente para agosto.

"Concluido el proceso de consulta, la comisión especial elaborará el dictamen correspondiente para su presentación ante el plenario con el objetivo de aprobar la reforma constitucional en los primeros días" de septiembre, dijo Murillo a un medio estatal.

La copresidenta y esposa de Ortega señaló que la iniciativa fue expuesta este lunes al cuerpo diplomático y que el proceso de consulta abarcará varios sectores.

"Estamos pendientes de conocer los resultados de este primer encuentro respetuoso y amistoso con la comunidad diplomática", agregó.

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