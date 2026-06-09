Ranking ASG: portafolios de inversión sostenible pierden terreno

La inversión sostenible en México enfrenta una paradoja: tiene metodología, bajo riesgo ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y exposición a empresas con criterios ambientales, pero todavía no logra ganar escala entre los inversionistas locales.

Al cierre de abril de 2026, los fondos mutuos mexicanos con mandato de sostenibilidad por prospecto sumaron 15 estrategias, con activos bajo administración por 15,404.7 millones de pesos, de acuerdo con datos recopilados por Morningstar Sustainalytics y Morningstar Direct. La cifra representa apenas 0.31% del total de activos de la industria de fondos mutuos en México, el mismo nivel observado un mes antes, pero por debajo del 0.34% registrado hace un año.

El dato relevante no es sólo el tamaño, sino la dirección. En los últimos 12 meses, los activos de estos fondos cayeron 12.17% y acumularon flujos netos negativos por 3,715.9 millones de pesos. En un mercado donde la sostenibilidad se ha convertido en lenguaje frecuente para empresas, bancos y gobiernos, el capital minorista e institucional aún no se refleja con fuerza en los fondos locales.

Poco mercado

Según información de Morningstar, el 72% de los activos está en sólo tres fondos: dos administrados por BlackRock y uno por Banorte. Además, todos los vehículos están clasificados como estrategias de renta variable y sólo dos se especializan en el mercado mexicano.

Esto limita la profundidad del ecosistema. Para un inversionista que busca exposición sostenible en México, la oferta todavía es estrecha en instrumentos, regiones, estilos y clases de activo. No hay suficiente diversidad en deuda, multiactivos o estrategias temáticas que permitan construir portafolios más balanceados con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

Rankings ASGEspecial

Aun así, hay señales positivas. El fondo NTEESG, de Banorte, registró los mayores flujos positivos acumulados en el año, con 195 millones de pesos. También presentó la mayor plusvalía en activos, con 523 millones de pesos, equivalente a un avance de 33 por ciento. En desempeño, el fondo SAM-ESG, de SAM Asset Management, fue el mejor posicionado, con rendimiento neto anual de 22.86 por ciento.

Exposición global

El análisis de carteras revela que la sostenibilidad mexicana mira, en buena medida, hacia fuera. El 50.3% de los activos está invertido en empresas domiciliadas en Estados Unidos, mientras México concentra 22.9% y Canadá 7.9 por ciento.

Por sectores, tecnología, servicios financieros, consumo defensivo, consumo cíclico e industriales agrupan 68% de los activos. La mayor exposición individual extranjera corresponde a NVIDIA Corp., con 3.12% del total invertido. En emisoras nacionales, Grupo Financiero Banorte registra la mayor posición, con 2.04 por ciento.

Otro dato clave es la presencia de ETFs dentro de las carteras. El 22.34% de los activos está invertido en estos instrumentos. De ellos, 41% está domiciliado en Estados Unidos y el ETF con mayor tenencia es iShares ESG Aware MSCI USA ETF, con 4.83% del total.

La composición confirma que estos fondos no sólo dependen de emisoras globales, sino también de vehículos que ya integran filtros ASG en mercados más desarrollados