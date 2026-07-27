Peso mexicano inicia la semana con avance frente al dólar por mayor apetito por riesgo

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la primera jornada de la semana. La divisa local avanzó apoyada por un mayor apetito por los activos de riesgo en los mercados, tras un anuncio de tregua entre Estados Unidos e Irán que hizo caer los precios del petróleo.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.4473 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.4845 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico). El movimiento significó para el peso una ganancia de 3.72 centavos o de 0.21 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4875 unidades y un nivel mínimo de 17.4121. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, sube un leve 0.04% a 101.51 puntos.

El sentimiento del mercado fue favorecido por el anuncio de una tregua el fin de semana entre Estados Unidos e Irán que redujo los precios del petróleo. El crudo referencia estadounidense WTI caía más de 9%, impulsando la demanda por los activos de riesgo como el peso.

"El peso inicia esta semana con alivio tras la pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán, que actúa como el principal catalizador del día y comprime las primas de riesgo inflacionario y dota de optimismo a los mercados", dijo Juan Carlos Cruz, CEO de México Financiero.

La Reserva Federal estadounidense tendrán esta semana su anuncio de política monetaria. Los operadores apuestan por la estabilidad de la tasa clave con 66% de probabilidad, por lo que la atención se concentrará en el comunicado y la conferencia del banco central.

"La cautela prevalecerá entre los operadores en vísperas de la decisión de política monetaria de la Fed, el miércoles 29. Si bien, la probabilidad de un alza se ubica en 34%, el mercado estará atento a la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh", explicó Cruz Tapia.