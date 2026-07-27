Querétaro lanza capital semilla para pequeños negocios

Querétaro, Qro. Los negocios locales podrán acceder a un apoyo en especie de máximo 8,000 pesos a través de la tercera edición del programa Capital Semilla Coppel Emprende.

La iniciativa la coordinan el Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Fundación Coppel y Fundación Causa Querétaro.

El programa busca llegar a más de 100 emprendedores y empresarios locales; cuenta con una bolsa de un millón de pesos.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de octubre y está dirigida a micro y pequeñas empresas; el objetivo es que impulsen el crecimiento de su negocio a través del acceso a capacitación, equipamiento, materia prima o herramientas de trabajo. Los interesados podrán registrarse en la página oficial del programa (www.coppelemprende.com/coppelqueretaro).

Las dos ediciones anteriores impactaron a 216 establecimientos locales, puntualizó el titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete, durante la presentación de la convocatoria.

“No estamos apoyando solamente negocios, estamos formando a quienes generarán la economía del Querétaro del futuro. (…) Esta convocatoria va mucho más allá de entregar un apoyo en especie, aquí se impulsa el conocimiento, la capacitación y la profesionalización de los negocios, porque un apoyo puede resolver una necesidad inmediata, pero las capacidades adquiridas acompañan al emprendedor durante toda la vida de sus empresas”, expresó.

En ese sentido, habló de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que son un importante eslabón de la actividad económica de los municipios; ahondó que en un lapso de dos años el IQEI invirtió 25 millones de pesos, en apoyo de 12,000 emprendedores a través de programas de capacitación, de incubación, de aceleración, de financiación y de equipamiento.

Como parte de la convocatoria, los empresarios podrán ingresar a la plataforma de Coppel Emprende donde encontrarán capacitaciones en 14 módulos con más 100 lecciones en ventas, finanzas personales, negocios, habilidades blandas, explicó el coordinador de Desarrollo Económico de Fundación Coppel, Daniel Astorga Espinoza.

La mayoría de los participantes son del giro de alimentos y servicios, precisó el director del IQEI, Adolfo de la Isla Espinoza.

Está dirigido a residentes en Querétaro, personas físicas, mayores de edad que tengan un negocio activo; uno de los requisitos es cursar al menos 41 de las más de 100 lecciones de Coppel Emprende; también, deben presentar una constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio en el estado, etcétera.

En Querétaro las mipymes representan a 99.6% de las unidades económicas, emplean a 67.1% del personal ocupado y generan 51.7% del valor agregado censal bruto, de acuerdo con los últimos Censos Económicos, del 2024, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Apenas 12.5% de las micro empresas accedieron a financiamiento en el año de análisis, así como 24.6% de las mipymes y 37.9% de las grandes empresas.