Metrobús CDMX: así será la segunda etapa de cierres escalonados de estaciones por mantenimiento en L1
Trabajos se realizarán del 1 al 16 de diciembre; estaciones tendrán cierres temporales por tranbajos de mantenimiento.
El Metrobús de la Ciudad de México informó que, del 1 al 16 de diciembre, aplicará una segunda etapa de cierres escalonados en distintas estaciones de la Línea 1, debido a trabajos de mantenimiento mayor orientados a mejorar la accesibilidad para las personas usuarias.
El organismo detalló que las labores consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones, una adecuación necesaria para personas con discapacidad visual. Debido a que este tipo de intervenciones no puede realizarse mientras opera el servicio, se determinó el cierre temporal de cada estación en fechas específicas.
Metrobús señaló que los cierres serán anunciados oportunamente a través de sus redes sociales, señalización en estaciones, pantallas informativas y el portal oficial, con el fin de que las personas usuarias planifiquen sus trayectos y reduzcan afectaciones.
Estaciones y fechas de cierre en diciembre
De acuerdo con el calendario difundido por el sistema, los cierres escalonados se distribuirán de la siguiente manera:
- Nápoles:1 y 2 de diciembre
- La Raza: 2 y 3 de diciembre
- El Chopo: 2 y 3 de diciembre
- Colonia del Valle: 3 y 4 de diciembre
- Teatro de los Insurgentes: 3 y 4 de diciembre
- Manuel González: 4 y 5 de diciembre
- Reforma: 4 y 5 de diciembre
- José María Velasco: 5 y 6 de diciembre
- La Joya: 5 y 6 de diciembre
- Olivo: 8 y 9 de diciembre
- La Bombilla: 8 y 9 de diciembre
- Buenavista II: 9 y 10 de diciembre
- Hamburgo: 9 y 10 de diciembre
- Altavista: 10 y 11 de diciembre
- Parque Hundido: 10 y 11 de diciembre
- Durango: 11 y 12 de diciembre
- Chilpancingo: 11 y 12 de diciembre
- Sonora: 15 y 16 de diciembre
- Ciudad de los Deportes: 15 y 16 de diciembre
Durante los días programados, estas estaciones no prestarán servicio hasta que concluyan los trabajos de adecuación.
El sistema subrayó que estas intervenciones forman parte de un proceso de mejoras periódicas orientadas a modernizar el corredor y ofrecer un servicio seguro, accesible y de calidad.
Metrobús reiteró su compromiso con la ciudadanía para mantener una infraestructura acorde con las necesidades actuales del transporte público en la capital.