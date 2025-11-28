Metrobús CDMX: así será la segunda etapa de cierres escalonados de estaciones por mantenimiento en L1

El Metrobús de la Ciudad de México informó que, del 1 al 16 de diciembre, aplicará una segunda etapa de cierres escalonados en distintas estaciones de la Línea 1, debido a trabajos de mantenimiento mayor orientados a mejorar la accesibilidad para las personas usuarias.

El organismo detalló que las labores consisten en la colocación de guía podotáctil en el piso de las estaciones, una adecuación necesaria para personas con discapacidad visual. Debido a que este tipo de intervenciones no puede realizarse mientras opera el servicio, se determinó el cierre temporal de cada estación en fechas específicas.

Metrobús señaló que los cierres serán anunciados oportunamente a través de sus redes sociales, señalización en estaciones, pantallas informativas y el portal oficial, con el fin de que las personas usuarias planifiquen sus trayectos y reduzcan afectaciones.

Estaciones y fechas de cierre en diciembre

De acuerdo con el calendario difundido por el sistema, los cierres escalonados se distribuirán de la siguiente manera:

Nápoles:1 y 2 de diciembre

La Raza: 2 y 3 de diciembre

El Chopo: 2 y 3 de diciembre

Colonia del Valle: 3 y 4 de diciembre

Teatro de los Insurgentes: 3 y 4 de diciembre

Manuel González: 4 y 5 de diciembre

Reforma: 4 y 5 de diciembre

José María Velasco: 5 y 6 de diciembre

La Joya: 5 y 6 de diciembre

Olivo: 8 y 9 de diciembre

La Bombilla: 8 y 9 de diciembre

Buenavista II: 9 y 10 de diciembre

Hamburgo: 9 y 10 de diciembre

Altavista: 10 y 11 de diciembre

Parque Hundido: 10 y 11 de diciembre

Durango: 11 y 12 de diciembre

Chilpancingo: 11 y 12 de diciembre

Sonora: 15 y 16 de diciembre

Ciudad de los Deportes: 15 y 16 de diciembre

Durante los días programados, estas estaciones no prestarán servicio hasta que concluyan los trabajos de adecuación.

El sistema subrayó que estas intervenciones forman parte de un proceso de mejoras periódicas orientadas a modernizar el corredor y ofrecer un servicio seguro, accesible y de calidad.

Metrobús reiteró su compromiso con la ciudadanía para mantener una infraestructura acorde con las necesidades actuales del transporte público en la capital.