El AIFA representa oportunidad de desarrollo logístico, aunque enfrenta retos como la seguridad: AMACARGA

La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA), Eva María Muñoz Pineda, consideró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) representa una oportunidad para el desarrollo logístico del país e identificó que existen áreas de oportunidad (entre ellas: reforzada en las vías de acceso para disminuir incidentes de robo y aumentar la confianza de los usuarios) que son una hoja de ruta en la que hay que trabajar para su fortalecimiento.

La representante del sector participó este martes en la reunión convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para conocer la opinión de los participantes en toda la cadena del servicio de transporte de carga aérea y preparar la respuesta al gobierno de Estados Unidos ante sus represalias de no autorizar vuelos de pasajeros y carga combinada en el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“El AIFA y la aviación mexicana no deben verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para la integración económica justa y la seguridad logística de América del Norte”, explicó.

En un comunicado, la asociación difundió las principales áreas de oportunidad identificadas por el gremio para consolidar al nuevo aeropuerto como una instalación competitiva y eficiente en el manejo de carga aérea:

Mayor infraestructura especializada para operaciones sobredimensionadas y almacenamiento, seguridad reforzada en las vías de acceso para disminuir incidentes de robo y aumentar la confianza de los usuarios, claridad y homologación de procesos aduanales y operativos, evitando demoras y costos adicionales, reducción de costos logísticos derivados del traslado, peajes, combustible y maniobras e inversión en tecnología y equipo especializado que permita trazabilidad, control y digitalización ágil de mercancías.

La AMACARGA cuenta con más de 400 empresas afiliadas (entre ellas APM Terminals, Transportes Zeyni, TME, Equinox o AduanApp) y su razón de ser es la representación de los agentes de carga (prestador de servicios que actúa como intermediario entre el usuario y el transportista, prestando su experiencia logística, administrativa, fiscal y jurídica para el traslado óptimo de las mercancías).

También se informó que la asociación planteó en la reunión en Palacio Nacional que el fortalecimiento del AIFA no sólo depende de la infraestructura, sino de la coordinación entre autoridades, aerolíneas, agentes de carga, agentes aduanales y recintos fiscalizados, con incentivos claros y condiciones competitivas que promuevan su uso.

Hasta el cierre de la edición, dicha asociación fue la única participante en la reunión en compartir sus puntos de vista.

“AMACARGA reconoce que todos los actores involucrados (aerolíneas, agentes aduanales y agentes de carga) coinciden en que el AIFA sigue siendo una gran opción para el desarrollo logístico del país. Las áreas de oportunidad detectadas representan una hoja de ruta para su fortalecimiento; su atención permitirá que el aeropuerto se consolide como un hub logístico de clase mundial, que impulse la competitividad y la conectividad aérea de México”, se agregó.

(Con información de Alejandro de la Rosa.)