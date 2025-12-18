Jalisco proyecta "inversión histórica" de 22,500 millones de pesos en infraestructura para 2026: CMIC

Guadalajara, Jal. Jalisco perfila para 2026 una "inversión histórica" superior a 22,500 millones de pesos destinada exclusivamente a infraestructura pública, consolidando al gasto en obra como uno de los principales motores de crecimiento económico y competitividad del estado, afirmó el presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Juan Manuel Chávez.

El dirigente del sector indicó que este nivel de inversión permitirá mantener la dinámica productiva del sector, así como generar un efecto multiplicador en empleo, cadenas de proveeduría y desarrollo regional.

Chávez Ochoa precisó que la reciente aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Jalisco para 2026 refleja esta prioridad, al contemplar un incremento de 12.3% en el rubro de infraestructura pública respecto al ejercicio anterior, pese a enfrentar un entorno macroeconómico complejo.

“Este rubro es una prioridad para el gobierno del Estado, cuyo efecto multiplicador beneficiará la competitividad de la región al hacer posible obras que sigan mejorando la vida de las y los jaliscienses”, subrayó el dirigente de la cúpula constructora en la entidad.

Infraestructura carretera

Uno de los principales componentes de la inversión pública en infraestructura, indicó el presidente de CMIC, será el Plan Carretero 2025-2030, que contempla una asignación de 24,000 millones de pesos para intervenir 4,562 kilómetros de carreteras en todo el estado durante el próximo lustro, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre los 125 municipios y reducir brechas regionales.

Entre las obras estratégicas destaca la carretera Amatitán–Bolaños, que contará con una inversión de 4,600 millones de pesos y una longitud de 130 kilómetros, proyecto que busca integrar a la Zona Norte de Jalisco con el Área Metropolitana de Guadalajara y detonar nuevas oportunidades productivas.

De acuerdo con el dirigente empresarial, la infraestructura carretera resulta clave para la economía estatal considerando que por la red vial de Jalisco circulan anualmente 34 millones de toneladas de mercancías, 21 millones de visitantes y cerca de 80 millones de vehículos.

Top 3

Juan Manuel Chávez añadió que el impulso a la inversión en infraestructura permitirá que Jalisco se mantenga entre las entidades líderes en generación de empleo formal en la construcción.

Precisó que, con cifras a octubre, el sector suma más de 155,000 trabajadores afiliados al IMSS, lo que coloca al estado dentro del Top 3 nacional en este rubro.