Sheinbaum insiste a EU operación equilibrada entre el AIFA y el AICM

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano ha sostenido reuniones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos para abordar la distribución de vuelos de aerolíneas estadounidenses entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Según detalló, la delegación mexicana insistió en que ambos aeropuertos deben operar como un sistema integrado y no como instalaciones en competencia.

Sheinbaum Pardo subrayó que es “obligación del gobierno de México impulsar los dos aeropuertos” y pidió a Washington reconocer la relevancia de fortalecer tanto el AICM como el AIFA con rutas comerciales de aerolíneas estadounidenses. La mandataria sostuvo que la postura mexicana fue bien recibida por los funcionarios norteamericanos.

Recordó que, tiempo antes del encuentro, se llevó a cabo una redistribución de slots —los horarios de aterrizaje y despegue— en el AICM, en un esquema que calificó como competitivo y acordado con aerolíneas nacionales y extranjeras.

Además, adelantó que en 2026 se pondrá en marcha un sistema digital avanzado para gestionar los slots, con el objetivo de mejorar la transparencia y la competencia entre compañías aéreas.

Respecto al AIFA, la titular del Ejecutivo federal afirmó que las empresas de carga que operan en esta terminal “están contentas” con su funcionamiento.

Por otro lado, dijo que sostuvo reuniones directas con ejecutivos de líneas cargueras para identificar mejoras, particularmente en procesos aduanales, y aseguró que su gobierno las acompañará para resolverlas.

También, indicó que las conversaciones con autoridades estadounidenses continuarán en las próximas semanas, con la expectativa de alcanzar acuerdos sobre el número de vuelos que podrían reasignarse.