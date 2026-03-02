Seguro de crédito a la vivienda de SHF alcanzó 16.1% de su meta en el 2024

Durante el 2024, el programa de aseguramiento de crédito a la vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) sólo cubrió 16.1% de su meta programada para ese año, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al suscribir 5,416 pólizas frente a una meta modificada de 33,700 acciones contempladas en el programa.

Ese desempeño también se reflejó en el monto respaldado por el seguro, ya que el saldo inducido ascendió a 19,915 millones de pesos, cifra inferior a los 65,571 millones de pesos programados originalmente y equivalente a un avance de 30.4%, monto que corresponde al total de los créditos hipotecarios otorgados por los intermediarios financieros con el respaldo del seguro de SHF.

El programa tiene por objeto asegurar créditos destinados a la adquisición de vivienda, preferentemente de interés social, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento por parte del acreditado.

Sobre las causas del rezago, la auditoría refiere que “no se concretaron las negociaciones que se tenían previstas, ya que los intermediarios financieros contaron con liquidez suficiente y no requirieron el beneficio regulatorio de capital que otorga el seguro de crédito a la vivienda”.

En la revisión también se identificaron inconsistencias en la medición de resultados, debido a que algunos indicadores y metas no estuvieron correctamente alineados y los métodos de cálculo presentaron deficiencias.

Ante ello, la entidad informó que para el 2025 estableció un plan de acción para reactivar la suscripción del seguro y migró su esquema de medición a una Ficha de Monitoreo Estratégico, con lo que, según la ASF, se solventaron las observaciones formuladas.

Aprobación de solicitudes y pago de reclamaciones

En cuanto a la operación del seguro, durante el 2024 se recibieron 5,432 solicitudes, de las cuales 5,416, es decir 99.7%, fueron aprobadas y 16 se rechazaron, con un monto expuesto de 5,950 millones de pesos.

Respecto a las reclamaciones, se presentaron 693 solicitudes de pago, de las cuales 634, equivalentes a 91.5%, fueron cubiertas, mientras que 39 quedaron en aclaración, 16 se rechazaron y cuatro permanecieron en trámite, lo que representó un monto pagado de 174.8 millones de pesos.

También se reportaron casos de incumplimiento temprano, es decir, créditos que cayeron en incumplimiento durante el primer año de vigencia del seguro; en el 2024 se registraron 28 solicitudes bajo este supuesto, por un monto de 13.1 millones de pesos.

Al cierre del ejercicio, las reservas técnicas sumaron 1,627.8 millones de pesos, y el dictamen actuarial concluyó que “el importe de las reservas técnicas de la Institución al 31 de diciembre del 2024 es, en lo general, apropiado para garantizar las obligaciones derivadas de su cartera”.

Para la fiscalización, la ASF revisó expedientes, reportes regulatorios y documentación interna con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.