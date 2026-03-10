Canadevi en Puebla pide a gobierno proteger el desarrollo de vivienda social

Puebla, Pue. La vivienda social continúa siendo la base para los desarrolladores en Puebla, quienes están a favor de que se hagan más de 48,000 unidades durante el sexenio y como parte del Plan Nacional de Vivienda, pero se deja desprotegido a los que tienen créditos y quieren adquirir alguna.

Alberto de la Llave Lara, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), expuso que se vienen quedando cortos en las metas de producción anual, al tiempo de recordar que solo harán este año 8,000, cuando antes solían hacer como mínimo 15,000.

Con base en esos antecedentes, dijo que el sector requiere recuperar al menos 2,000 casas dentro de la meta anual, de tal forma que alcancen a reducir el déficit en oferta.

No obstante, puntualizó que es complicado volver a hacer fraccionamientos, cuando el mercado está pidiendo vivienda vertical para que los trabajadores puedan acceder con sus créditos del Infonavit o Fovissste.

Reconoció que las autoridades estatales y federales, con el Plan Nacional de Vivienda, tendrán prioridades en el destino de lo que se construirá en este sexenio, pero también se debe apoyar con más reservas de tierras al sector privado que no deja de hacer casas de interés social.

Indicó que hacer vivienda vertical obedece a que los matrimonios en la actualidad solo tienen en promedio uno o dos hijos y, por ende, buscan departamentos con tres recámaras.

Casas verticales, la opción

Admitió que en la capital poblana es difícil que se vuelvan a hacer casas solas, porque lo disponible en terrenos es producto de la compra a empresas que tenían sus fábricas textiles operando y que se mudaron a otros municipios.

De la Llave Lara comentó que los socios de la Canadevi están haciendo complejos de 30 departamentos, con un costo promedio de 800,000 pesos, lo cual aún está dentro del alcance de los compradores que tienen lo suficiente en puntos para ser considerados.

En el caso de las casas que se hacen con el Programa Vivienda del Bienestar, son para personas que no tienen derecho a la vivienda, ganan menos de dos salarios mínimos y que el proceso de asignación está a cargo del gobierno federal, a través de un registro que se hizo y por medio de un proceso de inscripción.

En este sentido, exhortó al estado que se genere al menos 30% de un banco de tierra de 150 hectáreas para los próximos cinco años y, con ello, contribuir en garantizar más proyectos de casas de interés social.

“Es vital que el tema sea prioridad, porque entre menos tierra haya disponible o se encuentre pulverizada, será más cara y, por consiguiente, la vivienda nueva subirá en su costo”, expuso.

Ahondó que es importante que las autoridades contribuyan a satisfacer la oferta de casas, porque en la zona metropolitana se concentra el 60% de la producción total por parte de socios de la Canadevi.