Sedatu entrega 12,450 apoyos de mejoramiento de vivienda en zona del CIIT

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cerró el 2025 con la entrega de 12,450 apoyos para mejoramiento de vivienda en localidades cercanas al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con una inversión que ascendió a los 498 millones de pesos

De acuerdo con información de la Sedatu, los apoyos fueron gestionados junto con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y gobiernos locales, con subsidios que fueron de los 30,000 a los 40,000 pesos por familia. La intención fue que los beneficiarios pudieran poner piso, pintar, resanar o realizar alguna otra adecuación a su hogar.

La dispersión de recursos se concentró en zonas del sur-sureste del país, principalmente en:

Chiapas: Arriaga, Juárez, Pichucalco, Pijijiapan, Palenque, Salto de Agua, Suchiate, Tapachula, Tuzantán y Comaltitlán.

Oaxaca: San Blas Atempa, San Pedro Tapanatepec, San Francisco Ixhuatán y Juchitán.

Tabasco: Huimanguillo.

Veracruz: Coatzacoalcos, Chinameca, Jáltipan, Oteapan y Sayula.

Siete años de intervención

Desde el 2019, la Sedatu ha realizado 40,324 intervenciones de vivienda en zonas cercanas al proyecto del CIIT, con una inversión acumulada de 4,285 millones de pesos.

Entre el 2019 y el 2024 se reportaron 27,874 acciones, desglosadas en:

4,882 viviendas completas.

completas. 654 apoyos para reconstrucción.

21,814 mejoramientos.

524 ampliaciones o viviendas nuevas.

Estas intervenciones abarcaron 16 municipios de Chiapas, 12 de Oaxaca, cuatro de Tabasco y 13 de Veracruz.

La política de vivienda en esta zona se ha concentrado en apoyo directo a propietarios, sin intermediarios. Las familias definen los trabajos a realizar según sus necesidades, principalmente pequeñas rehabilitaciones para mejorar la habitabilidad.

Aunque la Sedatu afirmó que las acciones han elevado la calidad de vida en las localidades vinculadas al corredor logístico, la dependencia no detalló metas independientes sobre impactos sociales o económicos de estas intervenciones.