En la entrevista que hizo Joaquín López Dóriga a Luisa María Alcalde, la presidenta nacional de Morena, obviamente manejó la narrativa de campaña, porque el partido en el poder ya está en campaña electoral.

Pero cuando dijo que se decidió que usar el método de encuestas para escoger los candidatos porque es el más democrático lo cual se probó al elegir candidata a la Presidenta Sheinbaum quiso que abordáramos el barco de la ilusión.

Quiere que olvidemos que el proceso lo condujo personalmente el expresidente López Obrador con su sistema de las corcholatas con el que impuso a la elegida hasta que posiciones otorgar a los otros competidores.

Alentadora la detención de “el limones”

Ayer detuvo a “el limones”, operador financiero de uno de los cárteles, pero también secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores Empleados, organización sindical morenista.

La CATEM fue acusada hace dos años de extorsionar a las empresas de Gómez Palacios, Durango, pero la Fiscalía General de la República sólo abrió un expediente y por conveniencia política lo congeló.

Ayer, la FGR, al tiempo que detuvo a “el limones”, cateó las oficinas de la CATEM, con lo que Ernestina Godoy da alentador mensaje que el Gobierno de la República no tolerará la corrupción.

Abrazos y balazos

Uno de los aspectos más reveladores de que la narrativa de campaña de Morena fue decidida únicamente por la Presidenta, sin la intervención de nadie más fue la de “abrazos, pero también balazos.

Es el reconocimiento de que el principal enemigo del Gobierno de la República son las bandas del crimen organizado por eso, aunque se atiendan las causas, no dejarán de perseguirlas.

Porque, pese al “humanismo mexicano”, al crimen organizado hay que combatirlo con fuerza, pues no cederá sin pelear las multimillonarias ganancias de su ilegal actividad.

NOTAS EN REMOLINO

La captura de un buque petróleo venezolano por la Armada de Estados Unidos ha provocado paranoia a todo el Continente, no sólo al gobierno de Nicolás Maduro, ya que, para regocijo del Presidente Trump, se considera que es preludio de ofensiva bélica que creen amenaza a toda Latinoamérica ... No importa de dónde proviene el dinero para pagar los 17 mil libros que el líder morenista del Senado, Adán Augusto López, repartirá entre los senadores, sólo vale preguntar si fue idea suya o se la sugirieron ... El triunfo de la demócrata Eillen Higgins como la primera alcaldesa de Miami, explica que la Casa Blanca dispare contra todo lo que se mueve ... A la pregunta de cómo llamaría Morena una eventual reforma fiscal en 2028, ¿qué tal impuestos para el bienestar? ... De la sabiduría más que centenaria de Thomas Sowell: “La pregunta básica no es que será lo mejor, sino quien decide que es lo mejor” ...