CNOG advierte sobre pérdidas por 700 millones de dólares ante freno de exportación de ganado por gusano barrenador

México enfrenta pérdidas económicas por 700 millones de dólares por el cierre unilateral de la frontera norte a las exportaciones de ganado a Estados Unidos, luego de la presencia de más de un año del gusano barrenador, afirmó el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Homero García de la Llata.

Precisó que se han documentado más de 11,000 casos de gusano barrenador durante más de un año, con la mayor concentración en Chiapas, Oaxaca, sur de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

A pesar de la magnitud, destacó que la contención territorial se ha mantenido principalmente en el sur-sureste, gracias al trabajo conjunto entre productores y autoridades.

Además de las pérdidas económicas a la industria por el freno a las exportaciones, se suman millonarios recursos aplicados para la prevención de la plaga y traslado de animales, pues tan solo los costos derivados del tratamiento, movilización y medidas sanitarias tienen un impacto acumulado cercano a 3,000 millones de pesos para los ganaderos del sur del país, advirtió.

El dirigente de los ganaderos expresó que al frenarse las exportaciones de ganado, es necesario comercializar el producto en territorio nacional, por lo que criticó la sobreimportación de carne que pone en riesgo a la producción nacional.

García de la Llata alertó sobre las importaciones de carne desde países como Brasil, desplazando a proveedores tradicionales y poniendo en riesgo a 750,000 productores mexicanos.

Para ello, la CNOG propone un cupo de importación máximo de 70,000 toneladas anuales para países sin tratado de libre comercio. Por lo anterior hizo un llamado a todos los actores de la cadena a actuar con responsabilidad para enfrentar la emergencia sanitaria y económica.

Homero García dijo que se mantiene un diálogo directo con las autoridades estadounidenses para acelerar la reapertura de la frontera a las exportaciones bovinas.

“Los estados exportadores de México cumplen con todas las medidas de bioseguridad y que es urgente regionalizar la decisión de cierre, dado que la plaga no está presente en las zonas fronterizas. Estamos técnicamente listos para exportar; lo que falta es voluntad del gobierno de Estados Unidos para reconocer el estatus sanitario de los estados libres”.

El sector pecuario mexicano se encuentra en un momento decisivo. “La ganadería es motor económico de miles de comunidades rurales. Protegerla es una responsabilidad compartida”.