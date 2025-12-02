Sedatu hace cambios: sustituye al subsecretario de ordenamiento territorial

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó ajustes en su estructura interna, con la designación de José Alfonso Iracheta Carroll como nuevo titular de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, en sustitución de Víctor Hugo Hofmann Aguirre.

La titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, fue la encargada de tomar protesta al nuevo funcionario, quien hasta esta semana se desempeñaba como director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus).

Por ahora, la Sedatu no ha dado a conocer quién ocupará la dirección general del Insus, posición clave para la gestión del suelo y la regularización territorial en el país.

La llegada de Iracheta Carroll a la subsecretaría ocurre en un contexto de creciente presión sobre las políticas de ordenamiento territorial y urbano, así como de una agenda nacional que exige mayor coordinación para llevar a cabo el Programa de Vivienda para el Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya meta es construir 1.8 millones de casas durante el sexenio.

¿Quién es José Alfonso Iracheta Carroll?

José Alfonso Iracheta Carroll es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Es Doctor en Asuntos Públicos con especialidad en Política Urbana Ambiental por la Universidad de Indiana-Bloomington (School of Public and Environmental Affairs - SPEA).

A lo largo de su trayectoria académica ha sido beneficiario de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de Fulbright-García Robles, así como de financiamiento educativo del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH) del Banco de México.

En el ámbito profesional, fue director de Políticas Públicas en Centro Eure S.C., donde coordinó proyectos de investigación aplicada y consultoría. Es co-autor del Reporte del Estado de la Prosperidad de las Ciudades de México y del Reporte Nacional de Arabia Saudita, ambos de ONU-Hábitat, además de colaborar en la Evaluación de los Fondos Metropolitano y Regional del Gobierno Federal de México realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el BID.

Además, participa en organizaciones profesionales y de la sociedad civil como Forópolis A.C., Fundación Tláloc A.C., AAPOR y APPAM, y ha colaborado en iniciativas ciudadanas como el Observatorio Ciudadano para la Movilidad del Estado de México.