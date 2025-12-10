Buscar
EU afirma que petrolero incautado era utilizado por Venezuela e Irán

La operación fue llevada a cabo por fuerzas militares desplegadas en el área, efectivos del FBI, de la Guardia Costera y del Departamento de Seguridad Nacional.

main image

Buque petrolero incautado por fuerzas de Estados Unidos.AFP

AFP

El buque petrolero incautado este miércoles por fuerzas de Estados Unidos ante las costas venezolanas era utilizado regularmente por Venezuela e Irán para transportar crudo, pese a sanciones internacionales, anunció en la red X la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"Durante años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", explicó Bondi en su mensaje.

La publicación está acompañada de un video en el que se ve a un grupo de militares abordar el buque desde helicópteros.

La operación fue llevada a cabo por fuerzas militares desplegadas en el área, efectivos del FBI, de la Guardia Costera y del Departamento de Seguridad Nacional, detalló el texto.

El buque cisterna, que Trump aseguró que era el "más grande" incautado hasta la fecha, "acostumbraba a transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán", aseguró Bondi.

