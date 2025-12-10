EU afirma que petrolero incautado era utilizado por Venezuela e Irán

El buque petrolero incautado este miércoles por fuerzas de Estados Unidos ante las costas venezolanas era utilizado regularmente por Venezuela e Irán para transportar crudo, pese a sanciones internacionales, anunció en la red X la fiscal general estadounidense, Pam Bondi.

"Durante años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", explicó Bondi en su mensaje.

La publicación está acompañada de un video en el que se ve a un grupo de militares abordar el buque desde helicópteros.

La operación fue llevada a cabo por fuerzas militares desplegadas en el área, efectivos del FBI, de la Guardia Costera y del Departamento de Seguridad Nacional, detalló el texto.

El buque cisterna, que Trump aseguró que era el "más grande" incautado hasta la fecha, "acostumbraba a transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán", aseguró Bondi.