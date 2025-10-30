Presentan avances del Tren Interoceánico: "El Tehuanito" entrará en operaciones en diciembre

El gobierno federal dio a conocer que las principales obras ferroviarias, portuarias y logísticas, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) alcanzan avances de entre 55% y 99%, por lo que se prevé que la totalidad de los trabajos concluyan para marzo de 2027.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, 30 de octubre, Octavio Sánchez Guillén, director general del proyecto, informó que el tren de pasajeros “Tehuanito” entrará en operación en diciembre de este año, con dos rutas de bajo costo que conectarán a comunidades del Istmo de Tehuantepec:

Tehuanito Norte, de Uberos a Ixtepec Tehuanito Sur, de Unión Hidalgo a Salina Cruz

“Las estaciones de ambas rutas tienen un avance general del 82.6%”, precisó.

En Oaxaca, destacó el avance del complejo ferroviario Matías Romero, que fungirá como centro de operaciones, despacho y mantenimiento del sistema ferroviario interoceánico, con un avance del 55.1% y fecha de conclusión para julio de 2025.

Respecto a la línea K, que conectará Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, el funcionario explicó que su rehabilitación alcanza un 87.7% de avance general, con finalización prevista para mediados de 2025. Esta obra permitirá unir a México con Centroamérica, generando nuevas rutas de transporte de carga y pasajeros.

El tramo 1, de Ixtepec a Tonalá, tiene un avance del 99.4% y concluirá en octubre, mientras que el tramo 2, de Tonalá a Huixtla, presenta un 79.2% de avance y terminará en julio del próximo año. El tramo 3, de Huixtla a Ciudad Hidalgo, concluirá en febrero de 2026.

Además, el director del CIIT resaltó que el proyecto abarca 14 polos de desarrollo para el bienestar, de los cuales nueve ya están concesionados, tres se encuentran en adjudicación internacional y dos más están en proceso de declaratoria. Estas zonas industriales contarán con incentivos fiscales federales y estatales para atraer inversión privada.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que en noviembre se inaugurará la primera parte del tren interoceánico, y destacó que ya existe conexión entre el Tren Maya y el corredor a través del ramal Palenque–Roberto Ayala–Dos Bocas, lo que permitirá transportar producción desde la Refinería Olmeca hacia el sureste.

“Estamos muy avanzados. El próximo mes inauguramos la primera etapa y estamos trabajando con el gobierno de Guatemala para extender la línea hacia Centroamérica”, afirmó la mandataria.