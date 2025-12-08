Sedau avanza en reubicación de vivienda por construcción del tren AIFA-Pachuca

Con el fin de reubicar a las familias que habitaban en los tramos del derecho de vía del tren de pasajeros AIFA-Pachuca, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), realizó la entrega de 23 escrituras de viviendas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, del total de escrituras entregadas, 16 corresponden al municipio de Tizayuca y las siete restantes al de Tecámac, en el Estado de México.

“Se han realizado asambleas, siempre hay que hablar con toda claridad, con toda honestidad con la gente; compartirles el proyecto. La gente escucha y el resultado de ello es finalmente la confianza", indicó Edna Vega Rangel, titular de la Sedatu.

En octubre pasado, la Sedatu indicó que hasta esa fecha se habían liberado 1,607 predios de derecho de vía para los proyectos de trenes de pasajeros, especialmente el AIFA-Pachuca, CDMX-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo.

Según la titular de la Sedatu, 66% de los trenes se construye en derecho de vía existente y para la adquisición del resto, se han liberado más de 1,000 predios en 127 ejidos, mediante un proceso de diálogo con ejidos y comunidades asentadas en el paso de los trenes.

Instrucciones presidenciales

Para Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación de la SICT, estas acciones corresponden a las instrucciones del gobierno federal en el marco del desarrollo del proyecto de los Trenes del Norte.

“Este proyecto busca incrementar el derecho a la movilidad en esta parte del país, también está mejorando el acceso a la vivienda con estas acciones. La entrega de estas viviendas es muestra del humanismo mexicano de este gobierno, que cuida a la gente y trabaja de la mano con la comunidad. El trabajo de equipo, entre todos, es fundamental”, declaró Núñez López.