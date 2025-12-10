Aprueba Legislatura Mexiquense por unanimidad el Paquete Fiscal 2026 del Gobierno del EdoMéx

⁠Se consolida un presupuesto sin contratación de deuda, con enfoque en bienestar social y justicia financiera.

Se fortalece la inversión pública con prioridad en seguridad, infraestructura, salud, desarrollo regional y agua.

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, informa que la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal 2026, presentado por el Ejecutivo estatal el pasado 19 de noviembre de 2025. Con esta validación, los instrumentos jurídico-financieros que sustentan la planeación económica del próximo año quedan formalizados, con lo que se garantiza una gestión responsable, sin contratación de deuda y con un enfoque centrado en el bienestar de las familias mexiquenses.

El Paquete Fiscal 2026 fue entregado oportunamente al Congreso del Estado como parte de la agenda de transformación y justicia social que impulsa la administración estatal.

El presupuesto aprobado refleja una visión de gobierno que pone a las personas en el centro, que hace de la responsabilidad hacendaria un acto de justicia social y que reitera el compromiso de servir con honestidad, transparencia y eficiencia. El Gobierno del Estado de México demuestra que las finanzas públicas son una herramienta de transformación y esperanza para responder a la confianza ciudadana.

Como resultado del diálogo respetuoso y constructivo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Paquete Fiscal fue fortalecido durante el proceso parlamentario, y contempla:

⁠Ingresos estimados por 410 mil 342 millones de pesos.

Cero contratación de deuda pública.

54% del gasto destinado al bienestar social.

⁠Inversión pública histórica por 19 mil 818 millones de pesos, destinada prioritariamente a seguridad, infraestructura estratégica, salud, agua y desarrollo regional.

El Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de ejercer un presupuesto austero, transparente y con sentido social, asegurando que cada peso del erario se traduzca en mayor seguridad, educación, infraestructura y bienestar para las y los mexiquenses, para continuar la transformación de la vida de las personas.