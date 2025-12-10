Banxico analizará comentarios a propuesta sobre cambios a reglas en red de medios de pago

El Banco de México (Banxico) analizará los comentarios de los diferentes jugadores involucrados, incluida la banca, ante la propuesta del organismo para modificar la regulación en la red de pagos con tarjeta que, entre otras cosas, plantea fijar las cuotas de intercambio que los adquirentes (Terminales Punto de Venta) pagan a los emisores de tarjetas (bancos y otros).

Los cambios a la regulación en este rubro, fueron puestos a consulta pública recientemente por el Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el periodo de análisis se extendió hasta el 20 de enero de 2026.

Los bancos, jugadores importantes de este ecosistema, han dicho que preocupa principalmente el tema de la bajada tan abrupta en las tasas de intercambio -se plantea de 0.6% para pagos con tarjeta de crédito y de 0.3% para débito-, y han hecho una contrapropuesta que incluye otras medidas como crear un ecosistema cero comisiones para nuevos negocios que acepten tarjeta, y fusión de CoDi y Dimo, y darle mayor difusión a estos sistemas, entre otros.

“Se puso en consulta pública esta regulación y bueno, como siempre, se están recibiendo comentarios de los participantes interesados. Está abierto el periodo para recibir comentarios como se hace al emitir cualquier posible regulación, y se estarán analizando los comentarios que se reciban”, dijo Victoria Rodríguez, gobernadora del Banxico.

En conferencia de prensa en la que se presentó el Reporte de Estabilidad Financiera, la gobernadora del Banxico destacó que el objetivo de buscar una reducción en las cuotas de intercambio, es permitir a los participantes que ofrecen servicios de aceptación de pagos con tarjeta, tener mejores condiciones para competir en este mercado.

En constante evaluación

La funcionaria expuso que, respecto a este tema, el Banxico está en permanente evaluación y desarrollo de políticas públicas que se adapten a la evolución que se está viendo en el sistema financiero a nivel global.

“También, por supuesto, los elementos que incorpora el avance de nuevas tecnologías son considerados e incorporados en el análisis y determinación que se realiza al emitir nueva regulación, tanto en aspectos de resiliencia, entre otros múltiples aspectos en general”, dijo.

Hay comunicación

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha informado que hay una comunicación con las autoridades respecto a este tema, e incluso han realizado una contrapropuesta a esta medida.

Dicha contrapropuesta plantea, entre otras cosas, la creación de un ecosistema cero para promover la aceptación de pagos digitales en micro empresas y personas físicas con actividad comercial que hoy no los reciben.

Asimismo, ajustes en la experiencia del usuario para CoDi y Dimo, e impulso en su adopción; e impulsar la digitalización de pagos en giros de actividad económica intensivos en el uso de efectivo y con ticket de bajo monto.