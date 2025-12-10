Argentina coloca bono por 1,000 millones de dólares, con rendimiento al 9.2%

El Gobierno de Argentina adjudicó deuda por 1,000 millones de dólares a un rendimiento del 9.26% anual bajo legislación local, dijo el miércoles un comunicado oficial, lo que representó el retorno a una emisión de títulos dolarizados tras varios años.

La nación sudamericana no tiene acceso a los mercados globales desde finales de la década pasada por las reiteradas crisis que dispararon la aversión al riesgo.

"Se recibieron un total de ofertas por más de 1,400 millones, de un total de más de 2,500 inversores", agregó el comunicado del Ministerio de Economía.

El comunicado indicó que luego de casi ocho años de ausencia en los mercados de financiamiento en moneda extranjera, el Tesoro colocó 1,000 millones de dólares de un nuevo bono a cuatro años, con cupón del 6.5%, bajo legislación argentina.

Y agregó que el resultado de esta colocación será utilizado para el pago de la amortización de los Bonares 2029 y 2030 el próximo 9 de enero. Ante la expectativa del anuncio, el índice accionario líder S&P Merval ganó el miércoles un 0.89% al cierre del mercado, manteniéndose cerca de sus valores máximos históricos, mientras el riesgo país argentino se mantuvo en torno a los 630 puntos básicos.