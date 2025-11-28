Sedatu registra avance de 22% del programa de escrituración masiva de vivienda

Como parte de las acciones derivadas del programa Vivienda para el Bienestar, se tiene previsto un esquema de escrituración masiva, el cual tiene la meta de entregar 1 millón de escrituras durante el sexenio de Claudia Sheinbaum y que, hasta la fecha, reporta un avance de 22 por ciento.

De acuerdo con Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), hasta la fecha se han entregado un total de 222,197 escrituras entre los distintos organismos que participan en el esquema, como el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste).

La intención de este programa es otorgar 1 millón de escrituras durante el sexenio con la finalidad de regularizar lotes y viviendas en todo el país y así, las familias tengan certeza jurídica de sus hogares, por medio de la escritura formal que les dará derecho legal sobre la propiedad.

“Lo más importante es la tranquilidad y certeza patrimonial para las familias, y el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia sus comunidades”, declaró Vega Rangel.

Participación por organismo

Según lo informado por la titular de la Sedatu, el avance registrado se divide de la siguiente forma:

Insus: 21,391 escrituras .

. Infonavit: 159,500 escrituras .

. Fovissste: 41,305 escrituras.

De acuerdo con información proporcionada por la Sedatu, los pasos para regularizar la vivienda mediante el Insus consisten en acudir a las oficinas de representación de cada entidad, entregar una solicitud de regularización, un croquis de la propiedad con el señalamiento de si es ejidal, privada o federal.

Posteriormente, el Insus verificará si existe el asentamiento, integrará los documentos que acrediten la propiedad, solicitará al municipio constancia de uso de suelo y dictamen de no riesgo y por último, gestionará la liberación de la propiedad.

Respecto al Infonavit, el organismo ha ligado la escrituración de vivienda a la estrategia de terminar con créditos impagables por medio de los esquemas Paga lo Justo y Solución Integral para Acreditados.

Para el Fovisste, mediante el programa de Justicia Social, se congela, reduce y condona la deuda para que las personas acreditadas puedan acceder a su escritura.

La Sedatu destacó que, con la obtención de las escrituras, aumenta el valor de las viviendas de las personas beneficiadas y les permite acceder a programas financieros y servicios de crédito.