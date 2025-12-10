Sector de la construcción, prioritario para las metas del Plan México: Altagracia Gómez

Para el gobierno federal, la construcción es un sector prioritario dentro del Plan México, debido a su papel en los proyectos prioritarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Durante su participación en el Encuentro Nacional de Constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la empresaria remarcó que es indispensable la cooperación entre autoridades y la industria para impulsar tres proyectos fundamentales:

Los Polos del Bienestar.

El desarrollo de 100 parques industriales.

La ventanilla única de inversión.

Esta última se lanzaría en las siguientes semanas, afirmó, y sería clave para que el tiempo que toma la aprobación de los trámites para proyectos de inversión pase de tres a solo un año, así volverlos más rentables.

“La construcción es un sector prioritario para el Plan México por tres razones, y la primera es el contenido nacional de 50% que genera, mientras que otros sectores están en 40%”, comentó Gómez.

Empleo y competitividad, claves

La empresaria indicó que el sector privado de la construcción y autoridades atenderán temas estructurales en conjunto para dar soluciones a partir de enero del 2026 que permitan llegar a la meta: “que 25% del Producto Interno Bruto (PIB) del país sea inversión”.

Entre las fortalezas de la industria, Gómez destacó su capacidad para generar empleo. Solo en la construcción de una casa se crean hasta cuatro puestos de trabajo.

Además, refirió que el sector, a través del desarrollo de infraestructura, promueve la competitividad del país.

La representante empresarial en el gobierno refirió que México es una de las economías más grandes del mundo, pero en competitividad logística ocupa el lugar 57.

En este sentido, destacó que es importante fortalecer la capacitación de los profesionales de la construcción en el contexto de la reforma para la reducción de la jornada laboral.

“Un reto es la promoción de inversión en puertos, aeropuertos, ferrocarriles, infraestructura que genera no solo competitividad, sino bienestar”, declaró.

Ante miembros de la CMIC, Gómez aseguró que próximamente se publicarán nuevos esquemas de financiamiento y de fomento a la inversión mixta para acelerar las inversiones en infraestructura a nivel federal y local.