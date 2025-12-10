Quintana Roo incrementa recaudación propia y reduce su dependencia de la federación

Cancún, QRoo.- En tres años, Quintana Roo ha logrado incrementar sus ingresos propios, mientras que se ha reducido en casi 10 puntos porcentuales la proporción de recursos provenientes de la federación.

Según lo proyectado para 2026 en la Ley de Ingresos del gobierno del estado, la recaudación por cobro de impuestos y derechos pasará de 11,100 millones de pesos en 2024 a 17,855, es decir, un incremento de 60% en apenas tres años.

En ese mismo periodo, los recursos provenientes de la federación pasarán de representar 77% respecto de los ingresos totales del estado a solo 68%, esto es, nueve puntos porcentuales menos.

Un análisis del Observatorio Legislativo de Quintana Roo establece que la apuesta del gobierno del estado para lograr este nivel de ingresos se basa en el reforzamiento del cobro de derechos, así como el relativo al Impuesto al Hospedaje y el Impuesto Sobre Nóminas.

Sin embargo, dicha estrategia no está exenta de complicaciones, pues para 2026 sigue sin definirse aún cómo se recaudará el Visitax o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público, por el cual el gobierno de Quintana Roo se ha fijado una meta de recaudar 4,300 millones de pesos, según las proyecciones contenidas en la Ley de Ingresos que ya suma casi dos semanas en espera de aprobación en el Congreso del Estado.

La espera se ha prolongado ante la objeción del sector hotelero a quedar obligado por ley a retener el Visitax que se cobra a los visitantes extranjero mediante una tarifa de 284 pesos por persona.

Desde 2021 que se aprobó este cobro, se ha logrado recaudar apenas 10% de lo que debería ingresar a las arcas estales, por lo que el gobierno del estado propone que el hotelero asuma la figura de responsable solidario para retener el Visitax desde el momento en que se adquiere un paquete vacacional y después entregar cada mes el recurso al gobierno del estado.

Además de la negativa empresarial a esta propuesta de ley, existen ya en otros estados de la República algunos fallos de la Corte que han declarado inconstitucional el cobro de “aprovechamientos”, pues no queda claro con exactitud cuál es el beneficio que recibe el visitante para tener que pagar una determinada tarifa.

Según el Observatorio Legislativo, la aprobación de la Ley de Ingresos 2026 determinará en lo subsecuente la manera en la que el gobierno de Quintana Roo seguirá incrementando sus ingresos y si ello es posible sin “afectar” la operación del sector hotelero estatal.