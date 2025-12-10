Claudia Sheinbaum inaugura nuevo hospital General Regional No. 36 "Carmen Serdán Alatriste" en beneficio de 554, 541 derechohabientes

⁠ ⁠“El IMSS seguirá siendo, por muchas generaciones más, un faro de bienestar, un pilar de derechos y un símbolo del México fraterno y humano que estamos construyendo”, afirmó

⁠La Jefa del Ejecutivo Federal entregó reconocimientos a la doctora Margarita Dehesa Violante y a la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias por su destacada trayectoria en el IMSS

Puebla, Puebla, a 10 de diciembre de 2025.- Desde Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la que se inauguró el nuevo Hospital General Regional No. 36 con el nombre de “Carmen Serdán Alatriste”, en sustitución del Hospital General de San Alejandro que fue afectado por el sismo de 2017, y el cual beneficiará a 554 mil 541 derechohabientes.

“Por ello estamos fortaleciendo la infraestructura, modernizando procesos, garantizando abasto, y todo lo que hemos mencionado. Hoy celebramos la historia, la tenacidad, y la vocación del IMSS, celebramos a quienes lo fundaron, a quienes lo han fortalecido a quienes lo sostienen día con día, celebramos a su personal, a sus familias y al pueblo de México, a las trabajadoras y los trabajadores, que es la razón de esta noble institución. Sigamos construyendo el futuro con orgullo, con convicción y con la certeza de que el IMSS seguirá siendo, por muchas generaciones más, un faro de bienestar, un pilar de derechos y un símbolo del México fraterno y humano que estamos construyendo”, aseveró.

Recordó que el IMSS nació del espíritu de la Revolución Mexicana para garantizar seguridad social a las y los mexicanos; sin embargo, quedó estancado en los 36 años del periodo neoliberal y fue hasta la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 cuando recuperó su vocación social de servicio.

Informó que en 12 años, desde 2018 y hasta 2030, año en el que concluye su gobierno, se prevé el crecimiento de 11 mil nuevas camas de hospital en todo el país, lo que representa casi tres veces más de lo que se creció en los 36 años de la época neoliberal, todo con recursos propios gracias al aumento gradual del salario mínimo y la generación de empleos formales durante los gobiernos de la Transformación.

Puntualizó que en enero de 2026 inicia el proceso de credencialización para la creación de un sistema de salud universal, que permita atender en cualquier unidad a los derechohabientes del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del IMSS Bienestar para consolidar el acceso a la salud como un derecho humano.

La Jefa del Ejecutivo Federal realizó la entrega de reconocimientos a la trayectoria profesional e institucional a la doctora Margarita Dehesa Violante, quien por 22 años fungió como la jefa de Servicios de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y a la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias.

El nuevo hospital tuvo una inversión de 2 mil 652 millones de pesos (mdp) y cuenta con una capacidad hospitalaria de 180 camas censables, 216 camas no censables, 35 consultorios, 6 quirófanos, Clínica de Mama, Unidad de Cuidados Intensivos, Clínica de Heridas, Estomas y Pie Diabético, 29 máquinas de hemodiálisis, 10 sillones de quimioterapia y 4 salas de endoscopía; así como un tomógrafo, un mastógrafo, un ortopantomógrafo, un ecocardiógrafo tridimensional, cinco ultrasonógrafos y Rayos X simples y especiales.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, propuso a la Asamblea General del IMSS el cambio de nombre al Hospital de San Alejandro por el de Carmen Serdán Alatriste y destacó que este nuevo hospital se suma a los cuatro inaugurados durante el primer año de la Presidenta, que junto con siete más que se van a terminar en los próximos siete meses gracias al convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional, van a sumar mil 484 nuevas camas. Resaltó que la meta en 2030 es llegar a 45 mil 200 nuevas camas en 12 años de la Cuarta Transformación, lo que representa más de lo que se hizo en los seis sexenios anteriores. Agregó que actualmente el IMSS tiene cerca de 23 millones de mexicanas y mexicanos afiliados, la cifra más alta de su historia.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Alejandro Malagón Barragán, refrendó el apoyo del sector patronal al gobierno de la Presidenta y reconoció los resultados de los gobiernos de la Cuarta Transformación, después de que en los últimos siete años las cuotas obrero-patronales crecieron 88 por ciento y celebró que en el nuevo Hospital General Regional “Carmen Serdán Alatriste” el 55 por ciento del personal sean mujeres.

En representación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Luis Carazo Preciado agradeció la iniciativa impulsada por la Jefa del Poder Ejecutivo para hacer realidad la jornada laboral de 40 horas, que beneficiará al 71 por ciento de las y los trabajadores que hoy laboran 48 horas. Consideró la reapertura del nuevo hospital en Puebla como un símbolo y reconoció el trabajo del gobierno federal para mejorar la infraestructura hospitalaria con 35 nuevas unidades hospitalarias en este 2025 y la creación del Expediente Clínico Electrónico más grande con la información de 54.2 millones de mexicanas y mexicanos.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta por la apertura del nuevo hospital, que representa un sueño cumplido para las y los poblanos a ocho años del sismo; que se suma a la Torre de Especialidades Oncológicas y la Torre de Cardiología y Hemodinamia en el Hospital de la Niñez y el mejor Hospital de Oftalmología con el apoyo del Gobierno de México.