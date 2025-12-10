Wall Street avanza y el Dow Jones sube con fuerza tras un esperado recorte de tasa

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de media semana. Los promedios subieron después de que se confirmó un esperado recorte de tasa de la Reserva Federal (Fed) en su última reunión de política monetaria del año.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, subió 1.05% a 48,057.75 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, ganó 0.67% a 6,886.68 puntos. El Nasdaq Composite ganó 0.33% a 23,654.16 puntos.

La Fed recortó la tasa de interés en 25 puntos base, en línea con lo esperado, a un rango entre 3.50%-3.75%. Se trató del tercer ajuste consecutivo de esa magnitud. En su comunicado, afirmó que el enfoque para el próximo año será más moderado, reunión a reunión.

"Las futuras medidas dependerán de los datos, adoptando un enfoque reunión por reunión. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reforzó esta postura en su conferencia, señalando que fue un ajuste prudente y no el inicio de un nuevo ciclo", afirmó Janus Henderson.

"Este movimiento subraya la confianza de la Fed en que la inflación se está desacelerando sin afectar el crecimiento.... Con Powell insistiendo en tener paciencia y un Comité dividido, la Fed entra en 2026 en una fase de espera", destacó este gestor global de activos.

Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias, liderados por el de empresas industriales y materiales, sensibles a la inflación. Al interior del índice Dow Jones, los avances fueron encabezados por Nike (+3.91%) y Caterpillar (+3.53%).