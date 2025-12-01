Necesaria inversión de 160,000 millones de pesos en infraestructura: Consejo Consultivo

Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua (CCA), advirtió que la infraestructura hídrica será el rubro que mayor carga económica implique dentro de la implementación del nuevo acuerdo en materia de agua, debido a que requiere inversiones de largo alcance y obras de gran magnitud en todo el país.

“Creo que la parte toral es la infraestructura (…) es la que más recursos requiere y es la que tiene que llevar un horizonte de largo plazo de 10, 15, 30 años”, explicó.

En entrevista, Rodríguez explicó que, de acuerdo con las proyecciones del CCA, el presupuesto deseable para el sector debería ser de 160,000 millones de pesos al año, financiados mediante un esquema multianual de al menos una década, con el fin de garantizar continuidad, planeación y resultados en infraestructura, saneamiento y gestión del agua.

Sin embargo, contrastó que el monto aprobado para el próximo año asciende apenas a 36,000 millones de pesos, lo que incluso representa una reducción de 1.2% respecto a 2025. Este recorte —dijo— aleja al país de la inversión mínima requerida para enfrentar la crisis hídrica nacional y limita la capacidad institucional para ejecutar obras prioritarias.

Rodríguez Márquez señaló que proyectos como presas, ampliación de redes y modernización de sistemas demandarán inversiones “cuantiosas”, pero advirtió que también la supervisión deberá fortalecerse, especialmente ante problemas como la extracción ilegal y la falta de actualización en la disponibilidad real del agua en los acuíferos.

“No sabemos realmente cuánta agua hay en el país”, advirtió.

El especialista apuntó que el nuevo acuerdo hídrico exige una supervisión muy estricta tanto de Conagua como de Profepa, pero reconoció que ambas instituciones enfrentan un presupuesto disminuido.

“Desafortunadamente el presupuesto ha venido disminuyendo (año tras año), entonces necesitamos fortalecerlo mucho. Debo insistir en que el próximo año que será un año como lo hemos bienvenido, platicando muy complicado, económicamente hablando, porque vamos a tener un crecimiento del producto interno bruto, muy pequeño”, señaló.

Tecnificación del riego

Respecto a la meta presidencial de tecnificar 200,000 hectáreas adicionales de riego, el presidente del Consejo Directivo alertó que tendrá, también, como obstáculo la falta de recursos.

“La tecnificación del riego es cara (…) erróneamente desaparecieron programas muy interesantes de uso eficiente del agua”, dijo.

Además, recordó que el sector agrícola consume el 76% del agua del país, mientras que el uso público urbano representa el 14%, por lo que ambos deben ser prioritarios para cualquier política hídrica.

Reconoció que la meta va “en buena dirección, pero muy modesta”, advirtió que el universo por atender es de 8 millones de hectáreas, una magnitud muy superior a lo planteado para el sexenio.