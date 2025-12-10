Bolsa mexicana cierra con pérdidas; destacan caídas de Orbia y GCC

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas moderadas las negociaciones de este miércoles. Los índices accionarios locales cayeron, contrarios a sus pares de Wall Street, tras confirmarse un esperado recorte a la tasa de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cedió 0.45% a un nivel de 63,409.40 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.56% a 1,256.43.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Las caídas fueron encabezadas por el conglomerado Orbia, con 3.32% a 16.31 pesos; GCC, con 2.45% en 190.12 pesos, e Inbursa, con una caída de 2.10% a 43.28 pesos.

En lo que va de la semana, el índice S&P/BMV IPC ha mostrado muy pocos cambios, y registra hasta ahora una mejora marginal acumulado de 0.05%. En lo que va del año, esta referencia bursátil acumula un rendimiento sobresaliente de 27.82 por ciento.