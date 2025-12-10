Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 1:00 min

Bolsa mexicana cierra con pérdidas; destacan caídas de Orbia y GCC

Los índices accionarios locales cayeron, contrarios a sus pares de Wall Street, tras confirmarse un esperado recorte a la tasa de la Reserva Federal.

main image

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas moderadas las negociaciones de este miércoles.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas moderadas las negociaciones de este miércoles. Los índices accionarios locales cayeron, contrarios a sus pares de Wall Street, tras confirmarse un esperado recorte a la tasa de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cedió 0.45% a un nivel de 63,409.40 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.56% a 1,256.43.

image

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Las caídas fueron encabezadas por el conglomerado Orbia, con 3.32% a 16.31 pesos; GCC, con 2.45% en 190.12 pesos, e Inbursa, con una caída de 2.10% a 43.28 pesos.

En lo que va de la semana, el índice S&P/BMV IPC ha mostrado muy pocos cambios, y registra hasta ahora una mejora marginal acumulado de 0.05%. En lo que va del año, esta referencia bursátil acumula un rendimiento sobresaliente de 27.82 por ciento.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete