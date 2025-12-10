Las empresas que llegaron a la Bolsa Mexicana de Valores en el 2025

Durante el 2025 se listaron en el mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cinco empresas de acuerdo con los datos del mercado bursátil.

Aeroméxico, con una oferta global, en México y Estados Unidos, recaudó 5,882 millones de pesos, Esentia con una oferta mixta, recaudó 11,592 millones de pesos y Fiemex, que listó una fibra E, captó 84,963 millones de pesos.

También, de acuerdo con los datos estadísticos del centro bursátil, llegó al mercado Fibra Next, una escisión de Fibra Uno, el fideicomiso de inversión, más grande del país. Y la lista se complementó con el listado de certificados bursátiles fiduciarios por 681 millones de pesos de Promecap.

Se registró también el listado de controladora Alpek, Grupo Nutrisa, sin oferta pública de por medio, empresas que pertenecían a grupo Alfa.

El principal centro bursátil del país expuso en sus estadísticas que se emitió, a noviembre del presente año, 90 emisiones por un monto total de 265,788 millones de pesos, destacando las emisiones del banco BBVA por 34,154 millones de pesos, la empresa de telecomunicaciones América Móvil por 25,500 millones de pesos, el banco de desarrollo Banobras por 18,000 millones de pesos el Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario (FEFA) por 15,774 millones de pesos, la panificadora Bimbo colocó en el mercado 15,000 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recaudó entre los inversionistas 15,000 millones de pesos.

En lo que se refiere a la deuda de corto plazo, en la BMV se colocaron 1,294 emisiones hasta noviembre pasado por un monto total de 340,176 millones de pesos, principalmente por el sector automotriz y financiero.

“Se estima que en diciembre se colocarán 80 emisiones más por un total de 18,343 millones de pesos”, escribió en un reporte el centro bursátil.

La emisión de deuda de corto plazo registró un incremento del 19% respecto del mismo periodo del año anterior, mientras que la deuda de largo plazo registró una reducción del 5 por ciento.