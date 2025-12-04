¿Cómo cumplir la promesa del Plan México en infraestructura?

México tiene la oportunidad para detonar la inversión en infraestructura con el fin de consolidar el Plan México; sin embargo, se requiere garantizar marcos legales sólidos, una correcta planeación de los proyectos y fortalecer la coordinación entre el gobierno y el sector privado, indicó Carlos Martínez, director general de Banca de Gobierno de Grupo Financiero Banorte.

Durante su participación en el podcast Norte Económico, Martínez destacó que actualmente, la inversión en infraestructura representa cerca de 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra menor si se compara con otras naciones, donde dicho porcentaje es cercano a 6 por ciento.

“Otros países andan entre 5 y 6%; países como Sudáfrica, Rusia, Turquía, que tienen una economía similar y nosotros estamos a menos de la mitad de lo que se está invirtiendo en esos países”, declaró Martínez.

De acuerdo con el representante del grupo financiero, una prioridad para detonar la infraestructura y atraer inversión privada es garantizar marcos claros, procesos transparentes y contratos que mantengan seguridad jurídica. “Tener marcos claros y estables nos da una ventaja importante o da la oportunidad que haya reglas de juego predecibles, procesos transparentes y contratos que le den seguridad jurídica durante toda la vida del proyecto”.

Asimismo, destacó que es importante asegurar la viabilidad de los proyectos desde sus etapas iniciales, es decir, que estén bien estructurados, que tengan una correcta planeación con ingeniería sólida, modelos financieros realistas y mecanismos de pago por desempeño que permitan a los inversionistas evaluar el riesgo con precisión.

Otro punto que resaltó el directivo de Banorte es fortalecer la coordinación entre el gobierno y el sector privado mediante permisos ágiles, ventanillas únicas y selección estratégica de proyectos prioritarios.

“Creemos que esto va a venir detonándose o va a venir ayudando muchísimo a que haya una inversión específica en la infraestructura de México, la cual ahorita es muy necesaria. Entonces, si fortalecemos estos tres elementos: certidumbre, buena estructuración y coordinación institucional, la inversión privada va a fluir mucho más rápido”, apuntó.

Oportunidades

De acuerdo con el directivo bancario, existen sectores con mayor oportunidad de inversión en infraestructura:

Agua.

Energía.

Transporte.

Infraestructura digital.

Según Martínez, estos sectores son clave para impulsar el crecimiento sostenido si es que se desarrollan bajo criterios de transición energética y sostenibilidad. “Yo creo que si atendemos en forma oportuna estas cuatro (áreas)… la inversión en infraestructura puede generar crecimiento sostenido y obviamente cerrar brechas que hoy son muy necesarias”.

Respecto al agua, el directivo enfatizó en la oportunidad que hay para el desarrollo de plantas de tratamiento, reuso y redes modernas, especialmente en el norte del país donde hay una mayor limitante del líquido.

Asimismo, destacó la oportunidad que existe para la creación de líneas de transmisión eléctrica, rehabilitación de carreteras, puertos y centros de datos.

“Hay otros puntos interesantes que tomar muy en cuenta, que es la infraestructura social. Estos centros penitenciarios, por supuesto hospitales, son sumamente relevantes en el desarrollo del país y obviamente infraestructura también para el tema educativo”, indicó.

En este escenario, Martínez apuntó que, si se logran cubrir las áreas de oportunidad, México puede tener un crecimiento más sostenible y ser más competitivo, lo cual, también podría reducir las desigualdades estructurales.