Mujeres impulsaron el crecimiento del mercado laboral en Querétaro

Querétaro, Qro. La participación de las mujeres en el mercado laboral impulsó el crecimiento de la población ocupada del estado, en el tercer trimestre del 2025.

Durante el periodo julio-septiembre se sumaron 6,058 personas a la población ocupada de Querétaro, en comparación con el mismo trimestre del 2024.

Ese aumento fue resultado de 19,167 mujeres que en el último año se incorporaron a la población ocupada, contra un descenso de 13,109 hombres, reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esa manera, en un año incrementó 1.4 puntos porcentuales la participación de las mujeres en la población ocupada, debido a que escaló de representar 42.5 a 43.9% de los ocupados entre el tercer trimestre del 2024 e igual periodo del 2025.

En contraste, en esa proporción disminuyó la participación de los hombres en la población ocupada, al pasar de 57.5 a 56.1% en los periodos de referencia.

La población ocupada creció anualmente 0.5%, al llegar a 1 millón 197,195 personas en el tercer cuarto del año.

Mientras tanto, la cifra de mujeres ocupadas aumentó 3.8%, ascendiendo a 525,021 mujeres; y la cantidad de hombres, que forman parte de la población ocupada, se redujo 1.9%, cerrando el tercer trimestre con 672,174 ocupados.

El Inegi explica que la población ocupada son las personas de 15 y más años de edad que realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora, en la semana de referencia; incluyendo a los ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna razón, a quienes ayudaron en alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario.

Baja población desocupada

También en el tercer trimestre del año bajó 0.2 puntos porcentuales la tasa de la población desocupada, al representar a 2.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) durante el trimestre julio-septiembre, mientras hace un año era de 2.4% de la PEA.

Esa reducción representa a 2,349 personas que dejaron las filas del desempleo, de las cuales, 709 son mujeres que salieron de la desocupación y 1,640 son hombres.

Así, Querétaro llegó al tercer trimestre del año con un total de 26,874 personas desocupadas, de ellas, 10,732 son mujeres y 16,142 son hombres.

La población desocupada es la que no trabajó al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero buscó trabajo o realizó alguna actividad para poner un negocio o para realizar un trabajo por su cuenta.