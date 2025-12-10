Maduro exige "el cese del intervencionismo brutal de EU" en Venezuela

El presidente venezolano Nicolás Maduro exigió al gobierno de Donald Trump parar el "intervencionismo" sobre Venezuela.

Más temprano, Trump anunció la incautación de un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de un inusual despliegue militar estadounidense que incluye al portaaviones más grande del mundo.

Estados Unidos justifica las maniobras militares en el Caribe en una lucha antinarcóticos. Maduro las cuestiona al afirmar que buscan un "cambio de régimen" para apropiarse de las cuantiosas reservas de petróleo venezolanas.

"Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina", dijo Maduro frente a una multitud de partidarios concentrada en Caracas.

En un discurso que transcurrió en medio de la lluvia, el mandatario renovó sus llamados de lealtad para afrontar las "amenazas" de Estados Unidos.

"Decimos no al intervencionismo, no a los planes de desestabilización de cambio de régimen, allá al gobierno de Estados Unidos, que se dediquen a gobernar su país", gritó Maduro durante un acto convocado por el chavismo.

El oficialismo llamó a la movilización tras cuestionar el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado, quien respalda el despliegue militar estadounidense cerca de Venezuela.

"Desde Venezuela exigimos basta de políticas de cambio de régimen, de golpe de Estado y de invasiones en el mundo. ¡No más Vietnam!, ¡No más Somalia!, ¡No más Irak!, ¡No más Afganistán!, ¡No más Libia!, ¡Basta de guerras eternas, carajo!", clamó Maduro.

Trump aseguró que el petrolero "es el más grande jamás incautado", pero no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino. Maduro no se refirió al tema durante su discurso.

El líder republicano acusa a Maduro de encabezar redes de narcotráfico y afirma que los días del mandatario izquierdista "están contados".