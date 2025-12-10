Buscar
El Economista
Powell declina informar si seguirá como gobernador de la Fed, después de terminar su mandato

"Mi pensamiento es que realmente quiero entregar este trabajo a quien me sustituya con la economía en muy buena forma", dijo Powell.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.AFP

AFP

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el miércoles que no tiene ninguna orientación sobre si cumplirá su mandato como gobernador cuando termine su mandato al frente del banco central estadounidense.

"Mi pensamiento es que realmente quiero entregar este trabajo a quien me sustituya con la economía en muy buena forma", dijo Powell. "Quiero que la inflación esté bajo control, volviendo a bajar al 2% y quiero que el mercado laboral sea sólido".

"Estoy centrado en el tiempo que me queda como presidente", señaló, y añadió que no tenía nada que decir sobre su permanencia en la Fed después del final de su mandato como presidente en mayo.

