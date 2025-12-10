Cruz Azul confirma semestre sin títulos en cinco días

En el cierre de 2025, Cruz Azul perdió la posibilidad de ganar hasta cuatro campeonatos en un lapso de apenas cinco días.

Todo empezó el sábado 6 de diciembre, cuando fue eliminado por Tigres en las semifinales del torneo Apertura de la Liga MX. Luego vino la derrota por 1-2 ante Flamengo este miércoles 10 en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental.

Con un doblete, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta fue la figura de este último partido, celebrado en el Ahmad Bin Ali Stadium de Al Rayyan, Qatar, ante poco más de 7,000 aficionados.

Primero aprovechó un error total de concentración del defensa Gonzalo Piovi, quien intentó pasarle el balón al portero Andrés Gudiño dentro del área pero sin ver que De Arrascaeta estaba allí. El charrúa recibió la ‘asistencia’ de Piovi y puso en ventaja a Flamengo apenas a los 15 minutos.

Los cementeros, dirigidos por Nicolás Larcamón, reaccionaron al cierre del primer tiempo con un derechazo de alta estética por parte de Jorge Sánchez al borde del área grande.

Pero el equipo brasileño sentenció el marcador al 72’ tras una gran jugada generada por el capitán, Bruno Henrique, que no pudo cortar la defensa y fue anotada por Giorgian De Arrascaeta. Rodolfo Rotondi se aventó en la línea para rechazar el balón, pero el detector automático de goles del reloj del árbitro, el sueco Glenn Nyberg, confirmó la anotación.

Cruz Azul y Flamengo se enfrentaron por ser los ganadores de la Copa de Campeones de CONCACAF y Copa Libertadores 2025, respectivamente.

Fue una revancha para el futbol brasileño, ya que el año pasado, en esta misma instancia, Botafogo perdió 0-3 ante Pachuca.

La serie entre Cruz Azul y Flamengo era una especie de cuartos de final, ya que el ganador avanzaría al Challenger Cup contra el monarca de África, Pyramids de Egipto, y en caso de otra victoria se citaría contra París Saint-Germain (PSG), monarca de Europa, por la Copa Intercontinental.

Eso quiere decir que Cruz Azul competía por los siguientes cuatro títulos en el cierre de año: el Apertura 2025 de Liga MX, el Derbi de las Américas, la Challenger Cup y la Copa Intercontinental, en un plazo entre el 10 y 28 de diciembre.

Pero la derrota ante Flamengo hizo inviable seguir en la pelea por la Challenger Cup y Copa Intercontinental, de igual forma que la caída ante Tigres imposibilitó la búsqueda de título en Liga MX.

De hecho, si la Máquina avanzaba a la final del Apertura 2025, esta se habría postergado entre el 25 y 28 de diciembre, no como lo harán Tigres y Toluca entre el 11 y 14 de dicho mes.

“Cometimos errores puntuales que a estos niveles no te puedes permitir cometer y los terminas pagando caro en una serie que no da margen”, definió Nicolás Larcamón en conferencia después de la caída contra el campeón de Copa Libertadores.

“El sentir es de bronca porque fue un partido que sabíamos que era de altísimo nivel de exigencia contra un equipo de los más fuertes, me animo a decir, del mundo. Siento que nos plantamos a jugar de igual a igual”, continuó el argentino.

Larcamón vivió su primer semestre al frente de Cruz Azul y se quedó corto respecto a su antecesor, Vicente Sánchez, ya que el uruguayo sí pudo levantar un título, que fue la Copa de Campeones de CONCACAF en verano y que justamente le dio el pase a la Máquina tanto a la Copa Intercontinental 2025 como al Mundial de Clubes 2029.

Eso es algo que será revisado por la directiva para mantenerlo en el cargo, de acuerdo con lo que mencionó en conferencia.

“Estamos en una ventana de receso en la que hay un montón de aspectos a analizar en el rediseño del plantel y continuidad de unos jugadores. Respecto a mi continuidad, tengo contrato. Está claro que en este cierre se juntaron las semifinales con la participación en la Intercontinental y no le pudimos dar ese ansiado título a nuestra afición”.

Esta fue apenas la segunda participación de Cruz Azul en un Mundial de Clubes o Copa Intercontinental avalada por FIFA. La primera fue en 2014 en Marruecos, donde sólo consiguió una victoria ante el campeón de Asia, Western Sydney Wanderers, para luego perder ante Real Madrid en semifinales y ante Auckland City en el duelo por el tercer lugar.

Flamengo, por su parte, disputará la Challenger Cup ante Pyramids el 13 de diciembre. El vencedor enfrentará a PSG cuatro días después, también en Al Rayyan, por el título de la Copa Intercontinental, que en 2024 ganó Real Madrid.