México enfrenta desafíos de movilidad urbana rumbo al Mundial 2026

A menos de 250 días para que arranque el Mundial 2026 de la FIFA, México se prepara para recibir a miles de aficionados en sus tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la movilidad urbana se perfila como uno de los grandes desafíos para el evento.

De acuerdo con Silvia Mejía, asociada y líder de mercado de Planeación Urbana en la consultora Steer, el principal desafío no está en los estadios, sino en cómo llegar a ellos.

“Hay un impacto en la última milla para llegar a los estadios, esa es la zona de influencia directa. Debe existir un plan de movilidad que considere los flujos masivos de viajes que se concentrarán en horarios específicos, porque eso hará crítico el transporte en ciertas horas”, explicó Mejía durante el Seminario Infraestructura, Movilidad, Logística y Sustentabilidad Rumbo al Mundial 2026 organizado por JLL.

La especialista destacó que las tres sedes son megalópolis con alta congestión cotidiana, por lo que se requieren estrategias de mitigación de riesgo, desde inundaciones por lluvias hasta embotellamientos por eventos masivos.

“Tenemos muchos recintos que ya inmovilizan a la ciudad, ya sabemos que, si hay tráfico en viernes por la noche, hay algún evento en el Palacio de los Deportes. Lo mismo pasa con los estadios, entonces, debemos contar con un plan de movilidad para gestionar la ciudad”, añadió.

A nivel local, los gobiernos ya han conformado comisiones de movilidad, aunque aún falta afinar detalles. Para Mejía, no es tarde para actuar, pero el tiempo corre: “Todavía quedan algunos meses, es importante trabajar con lo que tenemos. No creo que sea tarde para empezar a elaborar un plan”.

Si bien el Mundial 2026 se inaugura el 11 de junio, los especialistas consideraron que la infraestructura de movilidad debe de estar lista en marzo próximo, es decir, tres meses antes para realizar pruebas de uso con la población local.

Legado urbano

Para Javier Gutiérrez, director de Proyectos y Desarrollos en JLL, el éxito del Mundial 2026 no dependerá solo de cumplir con los plazos, sino de cómo se planifica y aprovecha la infraestructura después del torneo.

“La diferencia entre el éxito y el fracaso recae en tres factores: la planeación, la flexibilidad de las obras y la diversificación de la infraestructura. Se debe construir pensando en su uso posterior, no sólo en los días del evento”, explicó.

El especialista destacó que los proyectos deben generar valor a largo plazo, mejorando la conectividad y los servicios urbanos para quienes seguirán viviendo en las ciudades una vez que termine el Mundial.

“Esto significa que debemos hacer una infraestructura que cumpla con todo lo que requiere el evento, pero que a la vez permita un uso para la población. Ese es el mayor reto y la principal prioridad”, puntualizó.

Infraestructura para la movilidad

Hasta ahora, las tres ciudades sede han iniciado obras y programas de mejora en transporte público y vialidad, aunque en distintas etapas de avance.

Ciudad de México

Entre los proyectos en curso se incluyen el nuevo recorrido del trolebús Ruta Silvestre de los Pedregales, que conectará Ciudad Universitaria con el Cetram Huipulco, así como la renovación del Tren Ligero El Ajolote, que va de Taxqueña a Xochimilco.

También se rehabilitan los Cetram Universidad, Taxqueña y Huipulco, así como la calzada flotante peatonal de Tlalpan, que busca mejorar la movilidad desde el Centro Histórico hasta Periférico.

Monterrey

La capital regia apuesta por dos nuevas líneas de Metro que conectarán con el Aeropuerto Internacional, además de la renovación de la Línea 1, con trenes nuevos y estaciones ampliadas para facilitar el acceso al Estadio BBVA.

Según las autoridades, se agregarán más de 4,000 autobuses, 500 paraderos y nuevos puentes peatonales en zonas clave como Constitución y Morones Prieto.

Guadalajara

En la capital jalisciense, la Línea 4 del Tren Ligero y la Línea 5 de electromovilidad —que conectará el aeropuerto con el Estadio Akron— son las principales apuestas.

También se construye un tren eléctrico entre Paseo Chivas y el estadio, además de obras viales para mejorar accesos y conexión con el aeropuerto.