Consejo Mexicano de Negocios presenta a Sheinbaum 38 proyectos de inversión para el 2026

El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) presentó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum un paquete de 38 proyectos de inversión con un monto que podría superar los 40,000 millones de dólares para el 2026, que estarán alineados al Plan México con la meta de llegar al 25% de la inversión sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la tradicional comida de fin de año de los grandes empresarios de México con la Jefa del Ejecutivo, la “confianza” predominó, ya que la presidenta Sheinbaum se comprometió a acelerar a la mitad la ejecución de las regulaciones para abrir los negocios, que pasará de un lapso de 2.5 años que toma a 1 año, para generar crecimiento económico.

Así lo confirmó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), al mencionar que los miembros del CMN (entre ellos, Carlos Slim Domit, Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark, Germán Larrea, Antonio del Valle, de Grupo Kaluz; Pita de la Vega, de Grupo de la Vega; Emilio Azcárraga De Grupo Televisa; Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala; Daniel Servitje Montull, presidente de Grupo Bimbo, entre otros) entregaron “los proyectos en los que quieren invertir, de infraestructura, 38 proyectos de infraestructura que presentan, más las inversiones para el 2026, más inversiones dentro de sus empresas”.

A su salida de la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los detalles de los acuerdos con el CMN se darán a conocer en la mañanera del lunes.

Aunque previo a la reunión, se le cuestionó sobre el mensaje que le dará al presidente Donald Trump este viernes en Washington, “¡Qué viva México!”, expresó Sheinbaum Pardo.

Antonio del Valle Perochena, uno de los tres presidentes del CMN respondió que fue “una reunión muy productiva, muy positiva, yo diría muy proactiva también”. ¿Tiene cifra de inversión Antonio?, se le preguntó. “No, no. No hablamos de cifras como tal, el potencial es inmenso... Es gigantesco de trillones”.

Aunque los empresarios ni Altagracia Gómez dieron una inversión, se le cuestionó a la titular de CADERR si los 38 proyectos propuestos por el CMN podrían superar los 40,000 millones de dólares. “Sí, a ver, la realidad es que, la base de todo esto es el Plan México, el llegar al 25% de la inversión sobre PIB. Que ellos (los empresarios) me decían, "Vamos tarde." Pero yo les dije, "La meta ahora para 2026 todavía estamos a tiempo." La idea es que el año que entra se llegue a que el 25% del PIB en inversión y los necesitamos a todos y todas para lograrlo”, señaló.

En su oportunidad, Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark -quien se despidió como miembro del CMN por sus 47 años de líder empresarial- comentó: “vimos a la presidenta (Sheinbaum) con mucha calidad de respuesta y ganas de verdaderamente lograr un crecimiento incluyente y con beneficios para todos”.

Sin embargo, el tema de la inseguridad también fue parte de las inquietudes de los empresarios.