De cero a cien: así crecen los traders con TenTrade. El viaje de un trader de principiante a avanzado.

En trading hay dos factores fundamentales: conocimientos y crecimiento. Disponer de tanta información como sea posible puede ayudar a los traders a tomar decisiones más rápidas, más fundamentadas y potencialmente más seguras. Conocer a fondo las estrategias que planean poner en marcha, así como sus aciertos y errores puede ayudarlos a redefinir estrategias, evitar riesgos innecesarios y, por supuesto, llegar a las metas que se han propuesto.

El crecimiento es el fundamento mismo del trading. Participamos en los mercados con el solo propósito de diseñar una cartera de inversión que crezca de valor a la vez que minimizamos la exposición. Para un trader, crecer también es sinónimo de desarrollar ciertas habilidades y de adquirir la experiencia necesaria continuamente, no solo para llegar a entender conceptos avanzados sino también para saber aplicarlos. El crecimiento ayuda a los nuevos traders a evolucionar para convertirse en participantes del mercado con conocimientos especializados y capacidad para extraer información, ideas y conclusiones profundas a partir de sus análisis.

Esta es precisamente la razón por la que TenTrade se centra en estos dos factores: conocimiento y crecimiento. El bróker ofrece a sus traders oportunidades de formación de gran valor y los acompaña en cada paso para que adquieran las habilidades que necesitan para evolucionar constantemente. En esta entrevista, Petros Achilleos, Jefe de Trading de TenTrade, nos muestra todo lo que el bróker ofrece a sus traders desde su completa propuesta educativa TenAcademy.

Entrevistador: Gracias por dedicarnos este tiempo hoy, Sr. Achilleos. Ante todo, ¿podría definirnos TenTrade en pocas palabras?

En TenTrade estamos muy orgullosos de poner en manos de nuestros clientes un ecosistema de trading completo. Nuestros servicios se sustentan en tres pilares principales: transparencia, innovación y comunidad. Aquí se incluye todo lo que los traders principiantes deben saber para madurar y convertirse en participantes del mercado serios, dotados de las habilidades necesarias incluso para ir más allá. TenTrade ofrece experiencias educativas en tiempo real y autoaprendizaje, de manera que cada trader puede aprender del modo que le resulte más práctico y beneficioso. Además, ofrecemos material formativo en diversos formatos, como webinarios, ebooks, guías y videotutoriales. También quisiera comentar que nos esforzamos mucho para asegurarnos de que todos nuestros traders tengan acceso a algunas de las condiciones más competitivas de la industria, independientemente de su nivel.

Entrevistador: Es una oferta verdaderamente impresionante, y parece estar a la altura de los activos que ofrecen. ¿Podría contarnos un poco más al respecto?

Sr. Achilleos: Gracias, hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo para proporcionar este nivel de servicio a nuestros clientes, así que siempre es agradable que se nos reconozca el trabajo. Ofrecemos acceso a precios competitivos en una amplia variedad de mercados, como CFDs sobre forex, materias primas, índices, acciones globales y criptos; además, tenemos una opción para operar criptomonedas 24/7. También ofrecemos cuentas financiadas, o fondeadas, desde solo $43, que permiten al trader controlar una cuenta de $1000 con un apalancamiento de 1:100. Esta es la opción más económica, pero, a pesar de todo, el reparto de beneficios sigue siendo muy generoso: un 70% para el usuario y un 30% para la empresa. Además, también ofrecemos copy trading, así que nuestros clientes pueden copiar automáticamente estrategias de traders expertos.

Entrevistador: En su web también me ha llamado la atención la TenAcademy. ¿Puede explicar a nuestros lectores qué pueden encontrar aquí?

Sr. Achilleos: TenAcademy es la materialización de la misión de TenTrade: poner en manos de los traders los conocimientos necesarios para ayudarlos a crecer y a alcanzar los objetivos que se han propuesto. Los usuarios tienen acceso a webinarios, ebooks, guías y videotutoriales desde un solo lugar. Los mentores de TenAcademy son expertos en mercados que comparten todo lo que saben a través de formación práctica y análisis de mercado que los traders pueden aplicar en cualquier momento.

Cada módulo abarca diversos temas para usuarios principiantes, intermedios y avanzados; por ejemplo, las guías presentan a los traders los diferentes activos que ofrece TenTrade y les orientan sobre las posibilidades de cada uno y las maneras de operarlos. Lo cubren todo, desde el oro al bitcoin, desde el trading de CFDs al trading con cuentas fondeadas.

Entrevistador: Gracias por dedicarnos estos minutos a detallarnos todos los productos y servicios de la empresa. Seguro que habrá muchos interesados en todo lo que ofrece TenTrade. ¿Cómo pueden nuestros lectores ponerse en contacto con ustedes?

Sr. Achilleos: Pueden registrarse directamente en nuestra web. Tenemos un sistema fácil e intuitivo para ello, pero si necesitan ayuda con el proceso o quieren preguntarnos cualquier cosa, pueden escribir a nuestro equipo por email o hablar con ellos directamente por el chat de nuestra web.